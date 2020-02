Arcachon : la ruée vers le MA.AT

Arcachon, France

Comme son nom l'indique il s'agit d'un bâtiment qui contient à la fois une médiathèque-ludothèque, la maison des associations, l'office de tourisme mais également un auditorium de 200 places et un musée.

Le MA.AT se situe sur le boulevard du Général Leclerc à deux pas de la gare, dans un quartier qui a fait l'objet d'une vaste rénovation. Après le parvis de la gare il y a eu la création d'un jardin baptisé Jacques Chirac avec son miroir d'eau et dans le prolongement de cet espace piétonnier et arboré, le nouveau MA.AT.

Cet outil culturel à 20 millions d'euros a été financé par un partenariat entre la mairie et un groupe privé. Finie notamment la vieille bibliothèque d'Arcachon qui sentait la poussière. Place à une médiathèque-ludothèque moderne et lumineuse. La carte d'adhésion est gratuite pour les habitants d'Arcachon ainsi que ceux de Gujan-Mestras, La Teste-de-Buch et Le Teich.

Dès le premier jour d'ouverture nous avons enregistré près de 500 inscriptions. C'est à peine moins que le nombre d'adhérents à l'ancienne bibliothèque

- Marie Felsmann, responsable de la médiathèque-ludothèque

L'entrée de la médiathèque © Radio France - Stéphane Hiscock

Tous les chemins mènent au MA.AT. Le bâtiment abrite également un musée numérique où il sera bientôt possible de s'immerger dans des oeuvres en provenance des collections du Louvre, de Versailles ou d'Orsay.