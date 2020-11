Arcachon : un appel au mécénat pour sauver le musée-aquarium

Le musée-aquarium d'Arcachon est menacé de fermeture. Le bâtiment inauguré en 1866 est vétuste. Il a besoin à minima d'être rénové. Le 21 octobre dernier l'université de Bordeaux, propriétaire du bâtiment, a pris un arrêté de fermeture au public. L'université a prévenu la société scientifique d'Arcachon qui gère les lieux que l'exploitation du musée-aquarium n'était plus possible et qu'il faudrait peut-être même envisager sa démolition.

Alors c'est vrai que c'est un musée dans son jus et c'est ce qui fait sans doute tout son charme. Les planchers craquent, il y a un peu de poussière dans les vitrines mais cela n'enlève rien à la richesse des collections. Depuis plus de 150 ans la société scientifique d'Arcachon met ici en valeur la faune, la flore et l'histoire locale.

C'est un lieu historique avec de très riches collections et en même temps un espace de médiation scientifique

Jean-Marie Froidefond, président de la société scientifique d'Arcachon

Les bénévoles de la société scientifique n'imaginent pas une seconde la disparition du musée mais il faudra bien faire des travaux, notamment pour consolider le parquet du 1er étage. La société scientifique ne roule pas sur l'or elle espère que le message sera entendu par des mécènes.

