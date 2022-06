Arcachon : un repas gastronomique perché à 50 mètres au dessus de la plage

C'est une table de 22 convives perchée dans les étoiles de la gastronomie. Une nacelle équipée de fourneaux monte à 50 mètres de hauteur pour deux services à midi et deux autres le soir. Dinner in the Sky s'est installé plage Pereire d'Arcachon cette semaine.