Arcachon : une saison touristique en dents de scie

Commerçants et professionnels du tourisme tirent un bilan "mitigé" de la haute saison estivale à Arcachon. En cause : la météo maussade et une fréquentation en dents de scie. Ils comptent sur septembre pour récupérer une partie du manque à gagner.

C'est l'heure des bilans pour les professionnels du tourisme en cette dernière semaine de vacances scolaire. La saison 2017 sera moins bonne que l'an passé (année exceptionnelle) mais 70 % des professionnels se déclarent tout de même "satisfaits" selon le baromètre du Comité Régional du Tourisme publié la semaine dernière.

En Gironde, dans le détail, la saison a démarré sur les chapeaux de roues en juin, puis elle s'est clairement essoufflée en juillet, faute à la météo. Le mois d'août a été plus porteur mais les touristes se sont concentrés sur une période assez courte d'une dizaine de jours autour du 15 août. Sur le littoral, certains opérateurs évoquent une saison "en dents de scie".

Certains jours on a bien travaillé puis le lendemain, plus rien, comme en plein hiver — Jean-Lou Delhomme, président de l'association des commerçants d'Arcachon

Dans les hôtels et restaurants de la cité balnéaire on évoque une baisse de 10 à 15 % du chiffre d'affaire au mois de juillet puis une légère reprise en août mais rien de comparable à la saison dernière. Les professionnels du tourisme misent désormais sur le mois de septembre pour dynamiser la fin de saison

Avec l'arrivée de la LGV à Arcachon on compte bien attirer les parisiens pour les weekends ensoleillés de septembre — Jean-Marc Uriot, directeur du Residhome Plazza d'Arcachon