Arcachon : Yves Foulon fait la chasse aux bikinis

France Bleu Gironde : 38 euros d'amende si on se promène en maillot de bain dans les rues d'Arcachon ... vous n'y allez pas un peu fort ?

Yves Foulon : Non au contraire. On est très mobilisé pour que cessent ce que certains appellent l'incivilité mais qui pour moi est une infraction. Se promener torse nu dans nos rues et dans nos commerces c'est mal se comporter et c'est aussi une infraction que l'on veut verbaliser. Plus largement nous voulons changer les comportements. On ne jette pas son papier gras ou son mégot sur la plage. Ce sont pour nous des infractions.

Vous avez signé récemment une tribune dans le JDD pour demander au gouvernement d'accorder plus de pouvoirs aux policiers municipaux. C'est justement pour faire la chasse à ces incivilités ?

On s'aperçoit cette année précisément que nos stations balnéaires et que la France en général connait une recrudescence de délinquance. Il y a les incivilités mais je veux parler aussi des actes plus grave comme les violences physiques. L'autorité doit reprendre toute sa place dans notre pays. Il faut se donner des moyens précis, c'est la raison pour laquelle j'ai cosigné avec 16 autres maires cette tribune. Nous demandons au gouvernement de nous donner la plénitude de tous les pouvoirs de la police nationale à l'égard de notre police municipale. J'espère que nous serons entendus et que d'autres maires vont se mobiliser.

Concernant le port du masque en extérieur ... certains communes l'imposent désormais ... pourquoi pas Arcachon ?

Ma position est claire : c'est l'Etat français qui gère la crise sanitaire et les communes qui accompagnent les mesures. C'est à l'Etat, qui bénéficie des conseils scientifiques, de prendre ces décisions et d'appliquer la réglementation. Si demain l'Etat impose ce port du masque dans les lieux publics ouverts, Arcachon appliquera immédiatement la loi.