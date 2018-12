ArcelorMittal : les hauts-fourneaux de Florange ne rouvriront pas

C'était la question qui restait en suspens depuis la fin de l'accord de 2012 entre l'Etat français et ArcelorMittal. Le groupe a évalué la possibilité de rouvrir les hauts-fourneaux de Florange et a finalement décidé de fermer définitivement sa filière à chaud.

Florange, France

La décision n'aura mis que deux semaines et demi à être prise. ArcelorMittal annonce ce lundi, en comité central d'entreprise, qu'il ne rouvrira pas les hauts-fourneaux de Florange. Le groupe explique avoir étudié la question ces derniers mois et annonce ses conclusions. "Un redémarrage des hauts-fourneaux de Florange ne serait en aucun cas compétitif, et grèverait même la compétitivité du reste du site de Florange, ainsi que celle de l’ensemble de la filière aval de l’entreprise." Le groupe veut en effet faire de Florange un pôle dédié aux produits finis.

La destruction du site

ArcelorMittal annonce donc qu'il va prochainement déconstruire les installations pour libérer les terrains et permettre à d'autres activités de s'implanter. Et explique que dans le même temps, il va investir 22 millions d'euros à Florange pour agrandir la ligne de galvanisation consacrée à l'automobile.

Un beau gâchis

Du côté des syndicats d'ArcelorMittal, on accuse le coup, même si on s'y attendait. "Pendant des années on a voulu laisser un faux suspense aux gens", explique Frédéric Weber, délégué FO. "Aujourd'hui, arrive ce que tout le monde savait : ça va rester une friche industrielle et pas de projet alternatif. C'est quand même un beau gâchis." Frédéric Weber s'interroge également sur la destruction des hauts-fourneaux. "Ça coûte très cher de dépolluer, donc est-ce que le groupe ArcelorMittal va sortir son chéquier pour donner un avenir différent de la sidérurgie à cette zone ?"