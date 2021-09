Ardèche : 77 ans après, hommage à Léon Lamy, héros de la Seconde Guerre mondiale

Léon Lamy est un héros de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, son nom ne figurait toujours pas sur le monument aux morts de sa commune de naissance, Chirols, dans le sud de l'Ardèche. Enfin, 77 ans plus tard, cet oubli est réparé et une cérémonie en hommage au soldat mort pour la France a lieu ce samedi 4 septembre à 10h avec le maire de la commune et une cinquantaine de membres de la famille de Léon Lamy.

Léon Lamy en habits de Saint-cyrien - Famille

Mais pourquoi une si longue attente ? A cause d'une simple faute d'orthographe. Sur l'acte de décès de Léon Lamy le lieu de naissance mentionné est "Chirolo" au lieu de "Chirols". Le document officiel n'a ainsi jamais été transmis à la commune de Chirols et donc le nom de Léon Lamy n'a pas pu être inscrit sur le monument aux morts.

"Il n'y a pas d'âge pour reconnaître"

L'enquête a été menée par l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, l'ONAC d'Ardèche, dont Laurent Legendre est le président : "C'est suite à une démarche de la famille qu'on a cherché a comprendre. _Léon Lamy est un héros, mais rien dans sa commune de naissance où il y a encore des descendants qui vivent, ne marquait son passage_. C'était un travail de mémoire important : il n'y a pas d'âge, pour reconnaitre, il faut à un moment donné dire : il y a eu un oubli, il y a eu une erreur, il faut la réparer."

Léon Lamy, diplômé de Saint-Cyr en 1938 est l'un des héros du débarquement de Provence en 1944. "La compagnie de Lamy est chargée de conquérir le sommet du Mont Faron à Toulon, où il y a des batteries allemandes très puissantes qui tirent sur les bateaux alliés qui arrivent dans la rade. Ils prennent le Faron, se battent dans les rues de la ville, qui est entièrement libérée", raconte Etienne Plantevin, cousin de Léon Lamy.

Une mort au combat

La troisième compagnie du bataillon de choc, commandée par l'officier Ardéchois remonte ensuite toute la Vallée du Rhône pour libérer la France, jusqu'à Ronchamp, dans les Vosges : "La bataille est très dure, il est blessé, et est évacué. Finalement l'armée allemande leur tire dessus et il est tué", continue Etienne Plantevin.

Léon Lamy en habit militaire - Famille

Léon Lamy meurt le 30 septembre 1944 à seulement 29 ans. Il est enterré au cimetière militaire d'Annecy et une plaque, au sommet du Mont Faron, commémore son rôle dans la bataille pour la libération de Toulon.