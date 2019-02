Ardèche : à Annonay, on se prépare pour la manifestation régionale des Gilets jaunes

Annonay, en Ardèche, se prépare à accueillir aux moins 2 000 Gilets jaunes pour la manifestation régionale de l'acte XV, ce samedi. Un rassemblement déclaré en préfecture, et que les organisateurs veulent pacifique et convivial. Mais la mairie préfère prendre et va faire retirer du mobilier urbain.

Annonay, France

Au moins 2 000 Gilets jaunes sont attendus ce weekend à Annonay, en Ardèche. Pour l'acte XV de la mobilisation, une manifestation régionale est organisée ce samedi. Elle partira à 13 heures du premier rond-point de Davézieux en direction du centre-ville d'Annonay et de la place des Cordeliers.

Un parcours déclaré, mais des commerçants inquiets

Le parcours a été déclaré en préfecture et les organisateurs sont connus. Ils tiennent à rassurer les habitants, ce sera un rassemblement pacifique et convivial. Mais les commerçants du centre-ville appréhendent et beaucoup devraient baisser le rideau samedi. "On a peur qu'il y ait de la casse," confie le responsable d'une boutique de vêtements située avenue de l'Europe. "Après qu'on décide de rester ouvert ou pas, ça ne change pas grand-chose, il n'y aura de toute façon pas beaucoup de clients."

"Nous on envisage de travailler uniquement le matin", confie cette vendeuse d'une parfumerie. "On n'a pas bien envie que certains rentrent et cassent, ni qu'il y ait des débordements."

La mairie va "sécuriser" le parcours

"Nous allons sécuriser le parcours", rassure la maire Antoinette Scherer. "Les potelets non scellés seront enlevés, de même que les bennes à verres, les panneaux de chantiers, les rondins de bois et les grosses pierres dans le parc... Nous allons aussi démonter les vitres des abris bus." Mais l'élue n'est pas plus inquiète que ça. "Ça n'a rien à voir avec Valence, cette manifestation-là est déclarée et les organisateurs sont connus. Nous restons vigilants, mais selon les informations que nous avons, la manifestation devraient être pacifique."

Il y aura des restrictions de circulation samedi. Elle sera interdite sur le parcours pendant la manifestation. La mairie rappelle aussi aux habitants de ne pas se garer dans les rues autour de la Place des Cordeliers, puisque la circulation y sera interdite à partir de 10 heures. Par contre, le marché est maintenu, tout comme les manifestations sportives.

Les gilets jaunes d'Annonay, eux, sont en contact avec la préfecture et les gendarmes. Ils ont même prévu un service d'ordre.