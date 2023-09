Ardèche : à Vinzieux, la mairie mise sur le service civique pour dynamiser la commune

Elles viennent de Nantes et de Toulouse pour travailler au dynamisme de Vinzieux au nord de l'Ardèche. Depuis six mois, Aude 24 ans et Juliette 25 ans, sont en service civique dans cette petite commune de 500 habitants au sud d'Annonay. La municipalité leur a confié la tâche de mettre en place le projet de rénovation de l'ancienne école du village. Un beau bâtiment d'époque, pierres apparentes, plus de 200 m² sous l'ombre d'un platane. À l'intérieur c'est une autre histoire; pas mal de poussière, de vieux tableaux à craie trônent encore ici et là tout comme de vieux banc d'écolier et certaines vitres sont brisées.

L'ancienne école de Vinzieux, bientôt transformé en lieu de vie pour la commune © Radio France - Erwan Chassin

Que faire de ce bâtiment très peu utilisé ?

La municipalité a souhaité faire appel à Aude et Juliette pour trouver une idée. Elles ont donc interrogé les habitants pendant plusieurs semaines sur leurs besoins et leurs désirs. Pas d'épicerie ou de bar tabac mais ce qui est ressorti des nombreux sondages c'est la volonté de voir naître un lieu de rencontre. Si Juliette ancienne ergothérapeute et Aude toujours en train d'étudier l'aménagement du territoire en master sont parvenus à réaliser ce service civique, c'est parce qu'elles ont fait appel à l'association Insite. "C'est vraiment le cœur de notre métier. Nous ne travaillons qu'avec des petits villages de moins de 1500 habitants donc les jeunes qui postulent sont en quête de ruralité et qui ont envie de vivre dans un petite village" selon Léna Louchard, créatrice d'engagement dans l'association.

Le maire de Vinzieux Hugo Biolley, Juliette, Léna Louchard et Aude © Radio France - Erwan Chassin

"Elles ont fait ce que je ne parvenais pas à faire"

Et pour le maire de Vinzieux Hugo Biolley c'est du pain béni : "moi je suis toujours considéré comme un élu qui vient demander quelque chose, qui a toujours un intérêt etc. Le fait d'arriver de loin avec motivation, gentillesse et dynamisme les habitants peuvent s'ouvrir et aujourd'hui il y a des personnes qui viennent et qui s'investissent dans le village et que l'on ne connaissait pas avant. Elles ont fait ce que je ne parvenais pas à faire." Juliette et Aude sont peu rémunérées par le système national des services civiques, 500 euros, mais "ce n'est pas l'argent qui compte, c'est l'engagement". Tellement d'engagement et de plaisir à réaliser cette mission qui touche à son terme que Juliette a décidé de rester vivre à Vinzieux, Aude quant à elle, promet qu'elle reviendra très vite.