Ardèche : actions coup de poing des agriculteurs contre Leclerc

A la veille des Etats Généraux de l'Alimentation à Paris, les agriculteurs de l'Ardèche ont exprimé leur colère dans la nuit de lundi à mardi devant plusieurs magasins et entrepôts Leclerc. En cause ; le discours de l'enseigne et les prix véritablement versés aux producteurs.

"Leclerc tue les agriculteurs"... Voilà un des messages affichés sur une banderolle devant différents magasins Leclerc et Leclerc Drive en Ardèche dans la nuit de lundi à mardi.

Les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA ont mené des actions à Aubenas, Tournon, Annonay et Guilherand-Granges . Ils ont déversé de la paille et tendu des banderoles avec des messages tels "Leclerc, tu fais ton beurre sur notre dos" et "partage tes marges".

Devant un Leclerc Drive... - DR

Les manifestants réclament des prix rémunérateurs ( un "juste prix" ) pour leurs produits. Ils dénoncent le discours de l'enseigne qui, selon eux, se targue d'être "le défenseur des prix pour les consommateurs alors qu'il n 'est en réalité que défenseur de ses propres intérêts".

Les jeunes agriculteurs et la FDSEA de l'Ardèche attendent des Etats Généraux de l'Alimentation qui se tiendront ce mercredi à Paris, une revalorisation du prix de leurs produits.