11 Novembre : Arlebosc enterre l'un de ses enfants morts pour la France pendant la Première Guerre Mondiale

"Le revoilà !" sourit tristement Louis, qui porte le même nom que son oncle Louis Grangier, mort pendant la Première Guerre Mondiale dans la Marne, à l'âge de 20 ans. Et d'ajouter : "Je ne l'ai jamais vu. Je suis né en 38, lui est mort en 18 ", avec quelques larmes qui perlent. S'il savait que son parent était mort pendant la guerre, il en a très peu entendu parler, "les anciens ne disaient pas ça. Maintenant il est près de nous tous, la famille est enterrée là et là" raconte-t-il en désignant des allées du cimetière d'Arlebosc. Environ 250 personnes sont réunies ce jeudi 11 novembre, élus, descendants de la famille Grangier et habitants de la commune, pour son inhumation.

Louis Grangier, né le 8 septembre 1898 à Arlebosc, mort le 29 septembre 1918 sous les mitrailleuses allemandes à Sainte-Marie-à-Py dans la Marne

Lors d'un orage en juin 2019, la pluie ruisselante a permis à un agriculteur de découvrir deux squelettes dans un champs de Saint-Marie-à-Py, dans la Marne. Des experts sont appelés par les gendarmes, et confirmeront que les deux sont des soldats de la Première Guerre Mondiale. L'un d'eux portent encore un médaillon militaire, avec le matricule 1953 du bureau de recrutement de Privas. Il s'agit du soldat Louis Grangier, mort à 20 ans tout juste le 29 septembre 1918, lors d'une offensive française sur le front de l'est, mise en échec par les mitrailleuses allemandes. 122 soldats français y perdent la vie. Des camarades l'avaient enseveli avec un autre tué dans un trou d'obus, mais l'endroit n'avait pas été marqué. Il sera donc resté ainsi sans sépulture pendant plus de 100 ans.

Brave soldat. A toujours eu au front une attitude exemplaire.

Le temps des expertises et du rapatriement, la dépouille de Louis Grangier peut donc retrouver son village natal. Cette cérémonie du 11 novembre a permis de l'inhumer, avec les hommages militaires. "Brave soldat. A toujours eu au front une attitude exemplaire" lit dans son discours le délégué militaire départemental de l'Ardèche, sur la base des archives de l'armée, "cette citation confère au soldat Louis Ferdinand Grangier dès le lendemain de la guerre la médaille militaire, avec attribution de la Croix de guerre, avec étoile de bronze". Il faisait partie du 22e Régiment d'Infanterie.

Cérémonie du 11 novembre particulière cette année à Arlebosc, qui marque le retour de la dépouille de l'un des 62 enfants de la commune morts pour la France pendant la Première Guerre Mondiale © Radio France - Damien Triomphe

Devant les élus ardéchois et le préfet, mais aussi la maire de Saint-Marie-à-Py qui a fait le déplacement, le maire d'Arlebosc Michel Gay rend hommage à Louis Grangier - qu'il a découvert être son grand-oncle - : "c'est une grande satisfaction de le ramener dans son village natal, où il va pouvoir reposer auprès des siens". Et ils sont nombreux ! "200 descendants directs, si on part des parents de Louis Grangier" expose Solange, qui a fait l'arbre généalogique, elle-même une arrière-petite-cousine. Treize neveux et nièces, dont sept encore vivants, 39 petits et arrières petits-neveux et nièces... le soldat, parti dès 1917 à la guerre, n'a pas eu le temps d'avoir des enfants.