Canicule : la fraîcheur du Lac d'Issarlès en montagne attire la foule

Étendu sur plus de 90 hectares, le lac d'Issarlès est situé entre les monts verdoyants d'Ardèche, précisément à 1 000 mètres d'altitude, au pied du volcan du Cherchemus. C'est ce qui explique la différence de températures allant jusqu'à 8 degrés de moins qu'au pied de la montagne, et l'attrait des baigneurs pour cet endroit. "On a du très beau temps la journée et le vent se lève de temps en temps. Les nuits sont fraîches ce qui nous permet de récupérer le lendemain", explique Dominique qui a pour habitude de s'y rendre dès que les températures grimpent. Ici, il fait minimum cinq degrés de moins que dans certaines villes plus basses à proximité, comme le Puy-en-Velay (Haute-Loire) par exemple, d'où vient Antoine : "le Puy c'est un trou, entre les murs de la ville on étouffe".

Un public local en grande majorité

Il est trop tôt pour établir un bilan chiffré, mais la fréquentation en montagne a beaucoup augmenté en Ardèche selon l'office du tourisme du Lac d'Issarlès, notamment avec les conditions climatiques extrêmes de juillet qui se poursuivent désormais sur le début du mois d'août. Même si quelques touristes étrangers, Belges, Suisses ou Anglais viennent visiter les sites dont le lac d'Issarlès, Frédérique Gramayze, la directrice de l'office de tourisme, constate une clientèle locale : "cette année, ceux qui viennent et qui nous appellent le plus habitent le bassin de Privas, d'Aubenas, mais ce sont également des Drômois, des Lozériens et des Altiligériens".