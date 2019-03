Sud Ardèche : des avions de chasse pendant quinze jours au-dessus de vos têtes

Lablachère, France

Les élèves viennent de passer six semaines de cours théoriques au centre de formation à l'appui aérien de la base aérienne de Nancy. Ils débutent ce lundi leur deux dernières semaines de stage sur le terrain pour valider leur diplôme de contrôleur aérien avancé.

Le Sud Ardèche choisi pour son climat

Lors de ces deux semaines de stage, il s'agit de faire voler des avions de chasse et des hélicoptères à basse altitude. Impossible dans le nord est de la France en raison des brouillards trop fréquents. Le centre de formation choisit donc le sud est de la France ou le sud ouest pour terminer ce stage.

Un diplôme de contrôleur aérien avancé

Un contrôleur aérien avancé , c'est le militaire qui fait la liaison entre l'armée au sol et les moyens aériens. Il est embarqué avec l'armée de terre et il guide l'appui aérien, la plupart du temps des avions de chasse ou des hélicoptères qui viennent en aide aux soldats au sol. Pendant quinze jour, les habitants du secteur de Lablachère vont donc entendre de nombreux avions de chasse et d'hélicoptères. Beaucoup vont voler à moyenne altitude, mais ils descendront parfois plus bas pour atteindre leur cible puisque c'est l'objectif de ce stage.