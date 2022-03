Ardèche : des boutons d'alerte connectés pour lutter contre les violences conjugales

C'est un petit bouton électronique dissimulé sous les vêtements. Discret, la personne peut le porter toute la journée. Ce bouton permet de déclencher, par pressions, des alertes pré-enregistrées qui sont envoyées à cinq proches. Ce bouton ne prévient pas, en revanche, les forces de l'ordre.

Un équipement complémentaire

Cet équipement vient renforcer les dispositifs déjà existants mis en place par la justice : le téléphone grave danger et le bracelet anti-rapprochement (dont les victimes disposent uniquement sur décision judiciaire). La Région Auvergne-Rhône-Alpes en a commandé 1000 pour tout le territoire. Ce mercredi, 150 ont été distribués à Privas, à des associations ardéchoises de lutte contre les violences conjugales.

En un clic, le bouton - relié à une application mobile - envoie un texto aux contact enregistrés. "Pour rassurer et informer" explique Marie-Pierre Montoro-Sadoux, Vice-Présidente de la Région, en charge de la famille notamment. En cliquant deux fois, l'application déclenche un appel aux proches de la victime pour les prévenir qu'elle est en danger. Ils peuvent ensuite rejoindre une visioconférence pour s'organiser dans l'aide à apporter (qui va appeler la police ? qui va se rendre chez la victime ? etc.)

Enfin, un appui long sur le bouton permet de déclencher une alarme sur le téléphone de la victime, pour effrayer son agresseur. Cela peut également permettre d'enregistrer la conversation, une preuve supplémentaire recevable par la justice. "C'est un outil complémentaire, on est dans la protection, pour rassurer la victime. S'il se passe quelque chose, il y a une possibilité de joindre l'extérieur et d'assurer sa sécurité" précise Nathalie Exmelin, directrice du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de l'Ardèche.

En tout, ce sont 1000 boutons qui ont été commandés par la Région. En France, déjà 10 000 sont utilisés, c'est une vraie réussite selon les associations.