Ardèche : des dérogations pour autoriser des jeunes nageurs-sauveteurs à surveiller les piscines

La piscine de Saint-Péray et celle du camping municipal de Saint-Michel de Chabrillanoux ont obtenu de la préfecture de l'Ardèche l'autorisation d'être surveillées par des titulaires du BNSSA. Une nécessité pour ouvrir : il n'y a plus aucun maître-nageur disponible cet été.

Des piscines ardéchoises vont faire appel à des jeunes titulaires du BNSSA pour surveiller la baignade. La préfecture a accordé une dérogation à la piscine de Saint-Péray ainsi qu'à celle du camping municipal de Saint-Michel de Chabrillanoux face à la pénurie de maîtres nageurs sauveteurs.

La différence : les BNSSA - Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique - ne sont pas autorisés à enseigner et sont bien moins expérimentés, souvent des jeunes.

"Sinon c'est une fermeture pure et simple de l'établissement"

Face à la réglementation qui oblige un nombre de personnels encadrants obligatoires en fonction du nombre de bassins ouverts, "nous avons fait appel à la préfecture pour avoir une dérogation de façon à pouvoir mettre un BNSSA pour assurer la sécurité en plus du maître nageur sauveteur. Sinon c'est une fermeture pure et simple de l'établissement" explique Dominique Roche, le directeur des piscines de la communauté de communes de Rhône Crussol, dont fait partie celle de Saint-Péray. Le jeune qui interviendra - et qui a déjà travaillé dans cette piscine par ailleurs - ne sera pas seul. "Nous avons pu éviter ce phénomène-là, ça reste quand même des jeunes et je ne me vois pas en tant que directeur des piscines mettre un si jeune agent sur un bassin" admet Dominique Roche.

Un jeune nageur sauveteur venu du Lot à Saint-Michel de Chabrillanoux

En revanche, à Saint-Michel de Chabrillanoux, il n'y aura que le jeune titulaire du BNSSA pour surveiller cet été la piscine du camping municipal. "Effectivement, la personne a 20 ans. On va bien sûr faire un bon briefing, c'est une responsabilité et une charge assez lourde. De toute façon, on ne fait pas les fines bouches, autrement si je n'ouvre pas la piscine, mon camping ne vit pas, ce n'est même pas la peine" se justifie Gilles Lèbre, le maire de la commune.

Gilles Lèbre assure avoir cherché des solutions : "on met des annonces, on passe par Pôle Emploi, on n'a rien. C'est de la folie." Et même pour trouver un jeune titulaire du BNSSA, ça n'a pas été simple, le maire a dû jouer de son réseau, "c'est une association dans le Lot qui a pu me dépanner." Ce que confirme OIivier Wieclaw, formateur de l'ASSA 26, qui organise des formations en sauvetage et secourisme en Drôme et Ardèche : "avant on avait trois, quatre appels. Là je dois en être à 10-15 depuis début mai" ; tous des maires ou des directeurs de bassins qui veulent savoir si des jeunes sont disponibles pour compléter les plannings de leur piscine, "on a même eu un appel du Var !"