Ardèche : des fouilles archéologiques dans la zone commerciale entre Guilherand-Granges et Soyons

Depuis la route, dans la zone commerciale des Freydières, entre Guilherand-Granges et Soyons, en Ardèche, vous les avez peut-être aperçus : des archéologues portant des vestes orange fluo fouillent le sol, sur une étendue de terre plate d'à peu près quatre hectares.

Ces fouilles ont commencé en août dernier et doivent se poursuivre jusque fin janvier, à peu près. C'est là que le bailleur Habitat dauphinois doit construire des résidences senior, des logements sociaux et une résidence hotellière. Mais avant de construire, il faut récupérer tous les vestiges : "Par exemple, ça, _on sait que c'est du silex, que c'est un outil qui a été utilisé_. Il y a des tessons un peu partout, des objets en pierre, parfois du métal", détaille Quentin, l'un des archéologues, occupé à fouiller le sol avec une truelle. Parfois il utilise un pinceau ou des outils en bois, pour plus de délicatesse : "Si on trouve quelque chose, on fait attention, on essaye de bien le détourer."

Une pointe de flèche en silex © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les zones de fouilles ont été délimitées : "On a fait des carrés de deux mètres par deux mètres, pour organiser les fouilles et faire ressortir tous les morceaux de céramique", explique Simon Lemaître, qui gère le chantier. Il est spécialiste de l'Âge du Bronze, entre - 2 300 et - 800 avant Jésus Christ. C'est de cette période que datent la plupart des objets retrouvés sur ce chantier. Des vestiges qui permettent à Simon Lemaître de comprendre la vie que menaient les habitants de Guilherand-Granges à l'époque. "_On sait que des gens vivaient ici_, mais on ne localise pas encore leurs habitations avec précision, donc là, on les cherche", explique-t-il.

Des vestiges de l'Âge du Bronze et de l'Antiquité

Dans le sol ardéchois, on trouve surtout des morceaux de poterie, des vases en céramique, des pointes de flèche en silex, et le plus intéressant : un four. "C'est de l'argile crue façonnée, qui a cuit avec l'utilisation du four", explique Simon Lemaître. L'archéologue chargée de dégager le vestige y est depuis deux semaines. Le but est de dégager l'objet sans l'endommager.

Le four en train d'être progressivement nettoyé par les archéologues © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Pendant les fouilles, les archéologues ont aussi trouvé des vestiges plus anciens, comme un fossé d'évacuation de l'eau qui date de la période antique : "Ce fossé faisait plus de deux mètres de large, et sa trajectoire va des montagnes jusqu'à la vallée du Rhône. Quand on voit les pluies qu'on a eu ici le mois dernier, on comprend que ça servait à évacuer les épisodes cévenols"

Le fossé d'évacuation de l'eau de la période antique a été partiellement excavé © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Pour les vestiges qui se récupèrent, comme les bouts de poterie, ils sont ensuite étiquetés et envoyés en laboratoire pour analyse. Les pièces exceptionnelles peuvent être exposée en musée, mais la plupart d'entre elles finissent dans de grands dépôts de mobilier archéologique qui appartiennent à l'Etat, ce qui sera sûrement le cas des vestiges découverts à Guilherand-Granges.