Ardèche : des opposants au pass sanitaire mobilisés devant une piscine en maillot de bain

"Pas de pass, pas de plouf ?" C'était le message inscrit sur l'une des pancartes des opposants au pass sanitaire réunis ce samedi 18 septembre vers midi devant la piscine LaBlachère en Ardèche. Pour marquer le coup, les participants ont tous enfilé leur maillot de bain et ramené leurs ballons et leurs bouées. Un mouvement citoyen auquel une quarantaine d'habitants a participé. A l'origine de cette action, une habitante de la commune habituée à manifester tous les samedis après-midi. "L'idée de c'était de trouver une nouvelle forme de contestation et de donner de la visibilité à tous ceux qui sont privés de bassin depuis plusieurs semaines", explique Amélie.

"Ca aurait pu être une médiathèque, un théâtre ou même un hôpital" - Amélie, habitante de Lablachère

Depuis septembre, la fréquentation de la piscine "la perle d'eau" à Lablachère a baissé de 50 % comparé à une année ordinaire selon les responsables. Pour Amélie c'est bien la preuve que les anti-pass sanitaires sont nombreux dans les environs. Elle insiste : "Nous sommes contre cette mesure de contrôle mais pas opposés au vaccin."

Les habitants réunis se sont mobilisés devant une piscine mais "ça aurait pu être une médiathèque, un théâtre ou même un hôpital, poursuit l'ardéchoise. Nous appartenons à une collectivité, 40 communes participent aux frais de fonctionnement de ce syndicat intercommunal au prorata de ses habitants et pour nous ce n'est pas juste d'être privés de ces équipements publics."

Ils souhaitent le retrait du pass et suggèrent de trouver de nouvelles solutions, comme par exemple la mise en service en libre accès d'auto-tests gratuits à l'entrée des établissements.