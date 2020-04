Ardèche : des pompiers en renfort dans les EHPAD

A l'EHPAD de Saint-Pierreville par exemple, neuf agents sont en maladie sur soixante-dix. Depuis mardi, l'établissement bénéficie de l'aide de trois pompiers volontaires. La situation dans cet établissement est très compliquée.

De nombreux pompiers volontaires à disposition

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont fermé. Conséquences, les pompiers volontaires qui y travaillent se sont mis à disposition de leur hiérarchie. Chaque jour en Ardèche en temps normal, le commandement peut compter sur 250 pompiers volontaires. Aujourd'hui ce chiffre est monté à 500. Il faut ajouter que les interventions classiques des pompiers a diminué. Il y a par exemple beaucoup moins d'accidents de la route. Le colonel Alain Rivière patron des pompiers de l'Ardèche a donc proposé l'aide de volontaires dans les EHPAD, des établissements que les pompiers connaissent bien pour y intervenir fréquemment.

Une aide précieuse

Les pompiers volontaires aident le personnel pour les toilettes, pour la distribution des repas. Cette opération est devenue très chronophage depuis que les résidents sont confinés en chambre. Ils peuvent aussi promener les résidents. Aujourd'hui une quinzaine de pompiers volontaires interviennent dans six EHPAD ardéchois. Mais le chiffre pourrait facilement être revu à la hausse. C'est l'agence régionale de santé qui chaque jour détermine les besoins dans les EHPAD et répercute au service d'incendie et de secours de l'Ardèche.