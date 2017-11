Ardèche : des sangliers dévastent un terrain de football

Ces derniers temps, les sangliers provoquent de gros dégâts. Cette fois, c'est la pelouse du petit club ardéchois de La Croix du Fraysse qui vient de connaitre la mésaventure.

Le terrain est dévasté, retourné, labouré, comme le champ d'un agriculteur. Une famille de sangliers s'est invitée dans la nuit de lundi à mardi. Didier Eusebe, l'un des membres du club, constate : "Les sangliers ont soulevé une partie de la pelouse, dans un coin, comme si vous passiez avec un tracteur."

Il n'y a plus un brin d'herbe dans un des coins. Jeudi matin, comme un puzzle géant, une vingtaine de bénévoles ont tenté de remettre en place les mottes de terre soulevées par les sangliers. Benjamin Astic, le président du syndicat intercommunal des équipements sportifs, était présent.

"On se met à quatre pattes par terre. On prend les mottes d’herbe et on les remet, les racines vers le bas, et on essaye de bien tasser. On a bien arrosé. Si cette solution ne fonctionne pas, on sera obligé de remettre des rouleaux de pelouse. Ça condamnerait l’utilisation du terrain pendant deux mois." - Benjamin Astic.