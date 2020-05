Ardèche : deux plages évacuées au bord de l'Eyrieux

La préfète de l'Ardèche a interdit la baignade dans les plans d'eau, rivières et autres plages du département jusqu'au 29 mai, pour éviter la propagation du coronavirus. Ce dimanche, deux plages ont été évacuées aux Ollières-sur-Eyrieux et à Saint-Sauveur-de-Montagut. Personne n'a été verbalisé.

Il y avait beaucoup trop de serviettes de plage au bord de la rivière Eyrieux, ce dimanche en Ardèche. La préfète Françoise Souliman avait prévenu : elle ne veut pas voir "une autoroute aquatique" se former sur les plans d'eau, rivières et plages de son département, au moins jusqu'au 29 mai. Les gendarmes ont donc eu ordre de faire évacuer deux bords de rivière dans l'après-midi aux Ollières-sur-Eyrieux et à Saint-Sauveur-de-Montagut. En tout, une trentaine de personnes a dû quitter les lieux.

Tout s'est passé dans le calme et personne n'a été verbalisé, les gendarmes ont misé sur la "pédagogie". La préfète pourrait donner son feu vert pour une reprise des activités nautiques le week-end du 30 mai.

à lire aussi Ardèche : vers un retour des canoës le 30 mai ?

Pour rappel, dans la Drôme, l'accès aux cours d'eau ainsi que la baignade sont autorisés. La préfecture de la Drôme a pris un arrêté en ce sens.