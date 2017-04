Enquête en Ardèche : des touristes plus âgés et qui dépensent plus qu'en 2010

Une étude, commandée par l'agence de développement touristique de l'Ardèche, révèle que les touristes sont aujourd'hui plus nombreux en Ardèche qu'en 2010 ; ils sont un peu plus âgés et dépensent plus. Cette étude qui n'avait pas été réalisée depuis sept ans montre que les profils ont changé.

Plus de touristes et des gens un peu plus âgés

Cette étude révèle qu'il y a plus de touristes en Ardèche aujourd'hui qu'en 2010. On compte 25,8 millions de nuitées en 2016 en Ardèche, un chiffre en forte hausse d'après l'étude.

Le "portrait type du touriste version 2017" est un touriste français qui vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était déjà le cas il y a sept ans, en revanche il est un peu plus âgé que dans la précédente étude : 51 ans aujourd'hui contre 45 ans en 2010. Ce "touriste type" en Ardèche fait partie des catégories socioprofessionnelles supérieures.

Ce touriste vient voir en Ardèche des sites touristiques et notamment les villages de caractère. L'attractivité la plus forte est culturelle et patrimoniale.

Plus de réservations sur internet

80% des réservations touristiques sont aujourd'hui effectuées sur internet. En 2010, ce n'était que la moitié des réservations. Ce "touriste type de 2017" a d'ailleurs réservé à l'avance : de trois à six mois, alors que les réservations étaient plus souvent réalisées à la dernière minute en 2010.

Plus de dépenses

Les touristes d'aujourd'hui dépensent plus en Ardèche qu'il y a sept ans. Cette hausse est de 30% pour l'hébergement, 20% pour le restaurant par exemple. Le chiffre d'affaire du tourisme en Ardèche s'élève à 855 millions d'euros par an. C'est deux fois le budget du Conseil départemental.