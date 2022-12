Ardèche : huit religieuses s'installent à Notre Dame des Neiges

En avril dernier, les frères trappistes de l'abbaye Notre Dame des Neiges avaient annoncé leur départ. Ils n'étaient plus que quatre dont certains souffrant. Impossible dans ces conditions de rester à l'abbaye Notre Dame des Neiges. La question se posait alors : qui pour reprendre cet immense monastère et les terres agricoles ?

Huit cisterciennes venues du Gers

C'est finalement des religieuses cisterciennes de Boulaur dans le Gers qui ont investi jeudi l'abbaye. Elles sont 8 aujourd'hui mais la supérieure soeur Anne explique que d'autres moniales pourraient les rejoindre dans les mois qui viennent. La moyenne d'âge est de 45 ans. Dans un premier temps, les soeurs qui partagent leur vie entre prière et travail vont reprendre l'activité d'accueil des pèlerins et des touristes.

Soeur Anne, supérieure de la nouvelle communauté de Notre Dame des Neiges © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

L'hôtellerie rouvrira le 30 décembre

L'hôtellerie va rouvrir le 30 décembre prochain. Et les touristes ou pèlerins vont pouvoir venir passer quelques jours et assister aux offices s'ils le souhaitent. Il faut s'inscrire sur le site de l'abbaye . Les religieuses devront aussi gérer le domaine de l'abbaye. 450 hectares de terres agricoles et de forêts. Il y a aujourd'hui deux fermiers dont un va bientôt partir à la retraite. Soeur Anne la supérieure confie que les religieuses vont participer à la production agricole.

L'abbaye Notre Dame des Neiges dans les Cévennes ardéchoises © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une soeur conseillère municipale ?

Le maire de Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurel, Emile Louche est très heureux que le monastère accueille une communauté cistercienne mais aussi que l'accueil des pèlerins et des touristes se poursuivent. Le monastère se trouve sur le chemin de Stevenson (GR 70) et de nombreux randonneurs font halte à l'abbaye. Le maire explique aussi que l'un des frères trappistes était conseiller municipal, une façon d'intégrer la communauté religieuse au sein de la commune. Il souhaiterait qu'une religieuse puisse être élue le moment venu.