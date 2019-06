Ardèche: l'aire d'accueil des gens du voyage se fera à Lablachère

Lablachère, France

Lors d'un petit-déjeuner avec la presse, la préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman a expliqué que l'aire de grand passage pouvant accueillir une centaine de caravanes se ferait sur la commune de Lablachère et qu'il serait opérationnel en juin prochain, dans un an.

Un retard considérable pour l'Ardèche

Le département de l'Ardèche est un des quatre départements français à ne pas s'être doté d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage. La loi date de l'an 2000 et depuis il manque à la fois des aires locales plus petites mais aussi ces fameuses aires de grand passage. La commission d'accueil des gens du voyage a adopté il y a une semaine le schéma départemental. Cette commission rassemble à la fois des élus départementaux, l'Etat et des représentants des gens du voyage. Le conseil départemental devrait adopter lors de sa session plénière d'octobre ce schéma départemental. A l'issue de ce vote, il pourra être mis en oeuvre.

Une aire de grand passage à Lablachère sur quel terrain ?

Le terrain n'a pas été défini. L'Etat propose un terrain sur le site des Sabalettes. Les élus de la communauté de communes Beaume/Drobie ont fait s'avoir qu'ils s'opposaient à ce choix. Ils expliquent que ce terrain n'est pas accessible en voiture et qu'il faut donc le viabiliser ce qui fera encore monter la facture. Les élus proposent donc d'autres sites que la préfecture se dit prête à examiner.