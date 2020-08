Ardèche : l'appel à la solidarité d'un apiculteur amateur qui a perdu son cheptel dans l'incendie à Toulaud

Jean-Marie Treuvey a vu une partie de sa parcelle calcinée par l'incendie à Toulaud. Le septuagénaire avait planté des plantes aromatiques, des fruitiers pour ses abeilles, et sur cette parcelle se trouvait aussi tout son cheptel, une vingtaine de ruches. "J'ai perdu tout ce que j'aimais" explique Jean-Marie Treuvey : "les pompiers sont venus, ils ont donné la priorité à ce qui devait être sauvé bien sûr. Et ils ont arrosé les caisses, mais ça n'a pas suffit, parce que la chaleur était tellement puissante que ça a détruit les abeilles, à l'exception de quelques unes qui, dans la panique, se sont envolées et qui aujourd'hui tournent en rond et n'ont plus de repère."

Jean-Marie Treuvey en appelle à la solidarité de ses confrères apiculteurs. Il souhaiterait un don d'essaim pour recréer un cheptel, "peut-être un apiculteur qui prend sa retraite et se sépare de ses ruches". Racheter un ou des essaims pour refaire un cheptel n'est pas une option : "j'ai regardé les prix, c'est beaucoup d'argent par rapport à mes revenus, c'est disproportionné."

Une fois que l'expert des assurances sera passé, le retraité aurait besoin aussi de l'aide d'un agriculteur pour nettoyer son terrain : "pour enlever les souches calcinées. Quelqu'un qui soit mécanisé, qui puisse griffer le terrain, commencer à arracher et moi je nettoie. Cela me faciliterait la tâche."

Une page Facebook a été créée pour apporter son aide "Le Rucher de Crussol".