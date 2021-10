Ardèche : l'église du centre-ville du Teil va être démolie, suite au séisme

Les jours de l'église du centre-ville du Teil sont comptés. L'édifice va être démoli, suite au séisme de novembre 2019. Les dégâts causés par la secousse sont trop importants pour une simple restauration et reconstruire à l'identique l'église coûterait trop cher, donc c'est un nouvel édifice qui va voir le jour. Le conseil municipal du Teil a acté la démolition ; le chantier commencera courant 2022.

"Ça fait un petit pincement au cœur" témoigne une habitante. L'église trône dans le centre-ville depuis près de 150 ans ! "J'aurais aimé la conserver mais je sais que les travaux coûtent plus cher que de la refaire. Mais quand même ça fait de la peine qu'elle parte", raconte une autre Teilloise. Nathalie n'est pas pratiquante mais elle travaille à la boulangerie et voit tous les jours l'église : "Les anciens sont contre, ils me le disent. Pour ceux qui sont nés ici et qui l'ont toujours vue, _c'est un crève cœur_."

La façade de l'actuelle église du Teil. Un édifice plus moderne, plus petit et moins haut va être construit à la place. © Radio France - Damien Triomphe

Un nouvel édifice moderne

C'est un nouveau bâtiment, plus moderne qui va la remplacer. Il sera aussi plus petit avec 300 places et moins haut (la vieille église fait 23 mètres). Le maire du Teil, Olivier Pévérelli, collaborera avec l'évêché. "Ils vont nous donner leur cahier des charges, en se disant que de toutes façons, _notre enveloppe c'est 2 millions et demi d'euros_", la somme proposée par l'assurance pour la démolition et la reconstruction d'une nouvelle église.

L'édifice actuel était trop abîmé pour être restauré, selon les experts : "Il y a des fissures extérieures, qui partent du pied et remonte jusqu'en haut, les côtés de l'église sont ouverts." Le maire lance : "Pour refaire à l'identique, il manque 10 à 15 millions d'euros", une somme que la commune ne possède pas.

Tout le quartier sera repensé

Avec la reconstruction de l'église, Olivier Pévérelli veut aller plus loin : la cure et le garage auto qui se situe à proximité vont aussi être rasés. "On va repenser tout le quartier, avec un accès piéton important qui va partir de la place André Fabre, derrière l'école et qui va permettre de remonter pour ceux qui connaissent jusqu'au cinéma et au cimetière", détaille-t-il.

La cure sera également détruite. La mairie a pour projet de repenser tout le quartier © Radio France - Damien Triomphe

La médiathèque sera également ouverte sur le même parvis que l'église. Pour le moment, le montant de ces travaux n'est pas encore connu. Le projet prendra forme l'année prochaine, en parallèle aux travaux de démolition de l'église. Le nouvel édifice doit rouvrir pour Noël 2025, selon le maire.