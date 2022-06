Ardèche : la famille Ukrainienne accueillie à Cruas est rentrée dans son pays

Des étreintes, des embrassades et quelques larmes dans la vieille ville de Cruas (Ardèche). Inna et ses deux enfants, Nastya et Kiril ont quitté la commune pour rentrer en Ukraine. Ils s'étaient installés un mois après le début de la guerre dans la petite ville ardéchoise.

REPORTAGE - Un départ émouvant pour la famille et les voisins Copier

L'émouvant départ

Nastya, 17 ans, doit aller passer son baccalauréat en Ukraine. L'examen n'est pas possible en ligne. La famille accueillie à Cruas a donc décidé de quitter la ville et de rejoindre le père, resté dans son village près de Lviv au sud-est du pays. Inna a 40 ans, elle a souhaité remercié les habitants pour l'accueil : "Je suis très touchée de l’aide que j’ai reçu ici, pour le logement, la nourriture. Merci à tous."

L'heure du départ approche, les yeux d'Inna sont remplis de larmes : "Je suis heureuse de rentrer chez moi mais très inquiète de ce que va devenir ma vie, comment ça va évoluer avec la guerre. Je suis contente de revoir mon mari". Malgré la joie de rentrer, une peur, celle de ne pas reconnaître son pays, en partie détruit par les affrontements. "Je suis prête à tout voir, à voir tous les changements" s'étrangle-t-elle. C'est un taxi, payé par la ville de Cruas, qui va les emmener à Lyon. Là-bas, la famille prendra un bus qui ira en Pologne. Puis, dernière ligne droite en voiture pour retourner en Ukraine.

Le trajet dure 48 heures, le taxi les conduit jusqu’à Lyon pour prendre un bus. © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Kiril, 7 ans, étreint le chien d'un des voisins qui court dans la rue. La famille a noué des liens avec nombreux habitants, dont Jean-Pierre, 83 ans. L'homme serre dans ses bras toute la famille. "Peut-être à bientôt" souffle-t-il avant de verser une larme. "C'est la première fois que quelqu'un m'offrait des fleurs pour mettre dans ma maison, depuis la mort de mon épouse. Malheureusement je suis trop vieux pour prendre mon camping-car et aller les voir. Je l'avais envisagé mais c'est vraiment trop loin" dit-il.

Un accueil organisé par la ville de Cruas

L'accueil, le départ, tout a été organisé par la maire de Cruas, Rachel Cotta, et son équipe. "Lorsqu'on les a reçus en mairie après huit jours de voyage, on a vu leurs visages, leurs traits et on s'est dit que ce n'était pas possible." La ville a donc décidé de leur mettre à disposition un gîte communal. La jeune Nastya a même pu aller au collège pour apprendre le français et sa mère a trouvé du travail au camping.

Avant le départ, la maire de Cruas leur a remis la médaille de la ville. Aujourd'hui, Rachel Cotta envisage même de jumeler sa ville avec le village d'Inna, pour des échanges scolaires, des stages, un partenariat entre les collèges. "Une chose après l'autre" tempère-t-elle tout de même. Avant le départ, la maire s'adresse à la famille : "Revenez vite, en tant que touristes cette fois !"

Selon le Haut commissariat aux réfugiés, plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens sur 7 millions sont déjà rentrés dans leur pays.