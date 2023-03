Ardèche : la mairie d'Ajoux lance une cagnotte pour rénover son église

La nouvelle équipe municipale d'Ajoux, élue en 2020, souhaiterait utiliser un peu plus l'église de la commune. L'église actuelle construite en 1868 et qui fait partie de la paroisse "Sainte mère Térésa" de Privas est utilisée pour le culte une fois par an. Le nouveau curé de la paroisse espère pouvoir venir y dire la messe deux ou trois fois par an. En accord avec la paroisse, le maire voudrait donc pouvoir y organiser des concerts ou des expos. D'où les travaux qui ont déjà débuté pour un coût total de 50.000 €.

Le 28 février, la cloche a retenti de nouveau

Le joug de la cloche a été remplacé © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La cloche Marie-Louise, 157 kilos a de nouveau donné de la voix le 28 février dernier. Elle sonne trois fois par jour pour l'angélus. Et ça faisait dix ans que ce n'était pas arrivé. Mais les travaux sont plus importants : il s'agit d'éliminer l'humidité qui affecte les murs intérieurs. L'électricité sera refaite. L'équipe municipale veut aussi mieux sonoriser cette église.

L'intérieur de l'église d'Ajoux © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une cagnotte participative

Les élus ont voulu lancer une cagnotte pour récupérer des dons. Le budget de cette petite commune de 80 habitants est très limité. C'est aussi l'occasion, dit le maire Adrien Féougier, d'associer les habitants au projet. Il a choisi une plateforme destinée aux collectivités territoriales, Collecticity. Le 2 mars, il y avait 2.460 € dans la cagnotte. Les élus veulent maintenant faire appel aux entreprises. Ils ont envoyé une série de mails et vont rappeler les entreprises contactées.

Un nouveau vitrail

L'oculus de l'église (oeil de boeuf) qui se trouve en façade ouest va recevoir un vitrail : un maître verrier va reproduire une peinture d'une artiste de la commune. Haï Ja Bang, née en 1937 à Séoul, en Corée du sud, est venue s'installer il y a plusieurs dizaines d'années à Ajoux. Elle est décédée en septembre 2022 à Aubenas à l'âge de 85 ans. Cette artiste a appris les techniques de la peinture orientale et occidentale. Elle fait partie de la première génération de peintres abstraits sud coréens. Elle a été choisie en 2018 par la direction régionale des affaires culturelles pour réaliser les dessins des vitraux d'une chapelle de la cathédrale de Chartres. Elle a donc donné une de ses peintures pour qu'elle soit réalisée en vitrail pour l'oculus de l'église d'Ajoux.