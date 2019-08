Ardèche : la trésorerie de Villeneuve-de-Berg fermera définitivement le 1er septembre

Villeneuve-de-Berg, France

La fermeture de la trésorerie de Villeneuve-de-Berg était actée depuis l'an dernier. L'arrêté ministériel vient de tomber : fermeture définitive le 1er septembre.

Le maire Christian Audigier a essayé de lutter : motion en conseil municipal, courrier au député, sénateur. En vain. Les fonctionnaires sont en train de faire les cartons. Le service est transféré au Teil, provisoirement, puisque le centre du Teil est lui aussi menacé de fermeture.

La trésorerie de Villeneuve-de-Berg conseillait la collectivité, encaissait par exemple l'argent de la cantine, garderie scolaire, des marchés. La compatbilité de l'Ehpad y était gérée. Son éloignement est pénalisant dit Christian Audigier : "c'est le démantèlement du service public dans les milieux ruraux. Et pour moi, c'est une génération sacrifiée parce que tout le monde n'a pas internet, et les gens pour leur déclaration de revenus étaient bien contents d'aller au Trésor Public sur place."

Plus que trois centres des finances publiques en Ardèche d'ici 2022

En Ardèche, il ne devrait plus rester en 2022 que trois centres des finances : Aubenas, Privas et Annonay. Pour le reste, il y aura des points de contacts dans les maisons de services au public. Ce ne sera pas le même service s'inquiète Julien Petit, secrétaire de la CGT finances publiques en Ardèche : "il n'y aura pas d'agent des finances publiques dans ces maisons de service au public. Il y aura peut-être des contacts via rendez-vous, via visioconférence. Je vous laisse imaginer, ce n'est quand même pas l'idéal. Le service public de proximité, c'est un droit pour les citoyens. Vous paierez des impôts, mais le service public, vous n'y aurez plus droit."

Une concertation est en cours sur cette réorganisation, jusqu'à fin octobre. Mais il n'y a pas de dialogue et pas grand chose à négocier regrettent les syndicats.

La réorganisation des finances publiques est aussi en cours dans la Drôme, avec le même calendrier : concertation aussi jusqu'à fin octobre. Des trésoreries de proximité sont aussi menacées comme à Saint-Vallier, Die, et dans les Baronnies.