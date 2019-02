Ardèche : le coup de gueule de Pascal Terrasse contre une voiture accidentée en bord de route depuis un mois

Bourg-Saint-Andéol, France

Un bon coup de gueule pour faire bouger les choses. Pascal Terrasse, vice-président du conseil départemental de l'Ardèche, a poussé le sien ce dimanche sur les réseaux sociaux. Il a posté la photo d'une voiture accidentée, en bordure de la départementale 190, sur la commune de Bourg-Saint-Andéol. "1 mois que cette voiture est plantée à la sortie d’un virage dangereux sur un fil électrique", écrit Pascal Terrasse. "Imaginez-vous qu’un transport scolaire s’encastre dans le véhicule ? Ou simplement un sur-accident ! Qui serait responsable ? Le propriétaire, la commune, EDF, les services de l’Etat ou département ?"

Si on était sur le périphérique parisien, le véhicule aurait été enlevé quelques heures après" - Pascal Terrasse.

"Si on était sur le périphérique parisien, le véhicule aurait été enlevé quelques heures après", explique Pascal Terrasse pour justifier ce coup de gueule en ligne. "On ne peut pas avoir ce traitement en milieu urbain et un traitement en milieu rural avec cet accident dont tout le monde se fout depuis un mois."

L'élu souhaite que ça bouge, que quelqu'un vienne enfin enlever cette voiture du bord de la route. Pourtant, les démarches ont bien été entreprises pour dégager le véhicule. Il n'est pas à proprement dit sur la route, ce n'est donc pas du ressort du département, mais de la gendarmerie. Celle de Bourg-Saint-Andéol a sollicité un dépanneur pour remorquer la voiture. Le problème, ce sont les fils électriques : ils pendent près de la voiture depuis qu'elle a endommagé le poteau dans l'accident.

La voiture sera finalement remorquée ce mercredi

Enedis est bien intervenu juste après pour sécuriser l'installation, mais un des câbles touche presque la voiture. Bref pour les gendarmes, c'est à Enedis de faire ce qu'il faut. Mais le gestionnaire du réseau électrique rassure, le fil est celui de la ligne téléphonique. Devant le début de polémique, Enedis a quand même contacté le dépanneur ce mardi, et comme le souhaitait Pascal Terrasse, les choses vont rentrer dans l'ordre. La voiture doit être enlevée ce mercredi en début d'après-midi.