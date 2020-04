A cause du coronavirus, le Lions Club Saint-Péray/Guilherand-Granges n'a pas pu mener sa traditionnelle opération "100.000 tulipes contre le cancer". Les fleurs ont été offertes à l'hôpital, dans des cliniques et des Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.

Ardèche : le Lions Club offre ses tulipes à des EHPAD, cliniques et à l'hôpital de Valence

D'ordinaire, le champ de tulipes du Lions Club Saint-Péray/Guilherand-Granges est ouvert au public : chacun est invité à venir cueillir des fleurs en échange d'un don. Les bénéfices sont essentiellement reversés à la Ligue contre le Cancer en Ardèche. L'association s'était ainsi vu remettre un chèque de 20 000 euros l'an dernier.

Cette année, à cause du confinement et des mesures sanitaires mises en oeuvre pour lutter contre le coronavirus, impossible d'inviter les gens à venir cueillir des tulipes. Pour ne pas les laisser faner en plein champ, ce lundi matin, une dizaine de membres du Lions Club sont venus faire une petite cueillette. Ils avaient pris soin de demander le feu vert des forces de l'ordre.

Près de 3.000 tulipes offertes aux personnes âgées et aux soignants

Ils ont ainsi récolté près de 3.000 tulipes. Des bouquets ont été apportés aux deux EHPAD de Guilherand-Granges, aux deux EHPAD de Saint-Péray, à l'EHPAD de Charmes-sur-Rhône et dans un établissement de Valence. Des fleurs ont aussi été acheminées à l'hôpital de Valence, à la Clinique Générale et à la Clinique Pasteur de Guilherand-Granges.

"C'est une manière d'apporter du baume au coeur aux soignants fortement mobilisés et aux personnes âgées confinées et privées de visites familiales en Ehpad. C'est juste apporter un petit sourire aux lèvres" explique Frédéric Hélary, le président du Lions Club Saint-Péray/Guilherand-Granges. Il envisage de renouveler l'initiative la semaine prochaine si possible. Des tulipes n'ont pas encore éclos.

Le champ de tulipes du Lions Club à Guilherand-Granges (Ardèche) - Ville de Guilherand-Granges

Le point négatif, c'est que le coronavirus prive la Ligue contre le Cancer des ressources financières apportées en temps normal par cette opération "100.000 tulipes".