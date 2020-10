Ardèche : le port obligatoire du masque étendu à tout le département

La préfète de l'Ardèche a annoncé ce vendredi que le port du masque était étendu à tout le département. Il était jusque-là obligatoire dans les 22 communes les plus importantes.

Le port du masque est désormais obligatoire dans tout le département de l'Ardèche quelque soit l a taille des communes. La décision a été annoncée ce vendredi matin par la préfète de l'Ardèche.

24 décès depuis début octobre

La préfète a rappelé que 24 personnes étaient décédées du covid depuis la forte reprise de l'épidémie début octobre. Douze patients sont décédés à l'hôpital et douze résidents dans les EHPAD. Le virus continue à circuler fortement dans le département avec un taux d'incidence de 650 pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence c'est le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants.

Il y aujourd'hui 136 personnes hospitalisées dont 10 ont été placées en réanimation.

Dans ces conditions et en plus des mesures nationales annoncées par le président de la République et le premier ministre, la préfète a décidé d'étendre à l'ensemble du département le port du masque.