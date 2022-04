Ardèche : le projet d'incinérateur pour animaux à Cheminas enterré par Arche Agglo

Le projet avait suscité une levée de boucliers dans la petite commune de Cheminas, dans le nord-Ardèche. Un collectif avait été monté contre l'incinérateur par les habitants du village et des communes environnantes. Des banderoles avaient été installées un peu partout pour exprimer l'opposition au projet.

Je préfère que ça s'arrête - Christiane Ferlay, maire de Cheminas

Ce mercredi soir, la conseil communautaire d'Arche Agglo s'est réuni à Tournon-sur-Rhône. Le président, Frédéric Sausset, a longuement exposé les arguments pour et contre le projet durant cette réunion. Il avait auparavant déjà consulté les neufs maires des alentours de Cheminas et sept s'étaient positionnés contre.

REPORTAGE - Le conseil communautaire d'Arche Agglo a finalement voté contre le projet d'incinérateur à Cheminas Copier

Lors du premier vote d'Arche Agglo en décembre pour autoriser la vente du terrain, les 70 élus avaient voté à l'unanimité pour le projet. Mais finalement, ce mercredi soir, 63 se sont prononcés contre l'incinérateur à l'issue des délibérations. La maire de Cheminas, qui ne s'était pas opposée à l'incinérateur, a pris la parole durant la séance : "Je préfère que ça s'arrête, dit Christiane Ferlay, pour qu'on retrouve un peu de tranquillité sur le plateau."

Un soulagement pour le collectif

À l'annonce de l'abandon du projet, c'est le soulagement pour les membres du collectifs. Huit sont venus au conseil communautaire à Tournon-sur-Rhône pour écouter et tenter de débattre. "Je suis soulagée, explique Marie, une habitante de Cheminas. On est content qu'il y ait cette décision, que les maires aient été entendus et la population aussi !"

Pour Frédéric Sausset, le Président d'Arche Agglo, le projet n'aurait pas pu se faire dans ces conditions. Il concède une possible erreur de la part des élus : "On n'a peut-être pas creusé suffisamment le contenu du dossier. Même si je reste persuadé qu'il n'y a peut-être aucun risque. Mais mon rôle de Président, c'est de ne pas créer des problématiques qui pourraient monter les uns contre les autres."

Reste à savoir désormais ce que deviendra la zone artisanale de Cheminas. Elle est déserte depuis six ans. "Il faut qu'on réfléchisse maintenant et reconsidérer cet espace-là. Il faut peut-être une définition très différente d'une zone économique traditionnelle" conclue Frédéric Sausset.