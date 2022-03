Ardèche : le tourisme est globalement bien perçu par les habitants selon une étude

Six cents Ardéchois ont répondu à cette étude réalisée par téléphone. Interrogés sur leur perception du tourisme, les deux tiers estiment que l'activité touristique génère plus de conséquences positives que négatives et 80 % jugent qu'elle a des répercussions positives sur l'économie locale et sur la préservation du patrimoine.

Cette étude de l'Agence de Développement Touristique de l'Ardèche a été présentée ce vendredi 4 mars 2022 lors de l'ouverture du salon du tourisme "Destination Ardèche" au Pouzin. Cent quatre stands sont installés à l’Espace Multisports Jean Gilly du Pouzin (prestataires d'activités de loisirs, offices de tourisme, etc.) et accueillent le public ce samedi 5 mars 2022.

Les interrogés soutiennent majoritairement le tourisme

Cette étude nommée "visiteurs-visités" est conduite sur l'ensemble du territoire national. En Ardèche, 70 % des interrogés disent soutenir la croissance touristique, c'est 10 points de plus que la moyenne nationale. Néanmoins certains soulèvent la surfréquentation des routes surtout en période estivale. Selon Jean-Yves Meyer le président de l'Agence de Développement Touristique de l'Ardèche, "aujourd'hui nous n'avons que 7 % des gens qui estiment que le tourisme créé plus d'inconvénients que d'avantages. C'est vrai que l'été il peut y avoir du monde. Qui n'a pas déjà râlé dans le Col de l'Escrinet après s'être retrouvé bloqué derrière un camping-car hollandais ? Oui il y a quelques nuisances dues à la surfréquentation mais aujourd'hui nous avons un seuil d'acceptabilité qui est très bon."

Les conclusions de cette étude montrent que certains aspects sont à surveiller, comme la protection de l'environnement et des sites naturels. Dans ce cas-là, une personne interrogée sur trois juge que cette affluence à un impact négatif sur la nature. Pour Richard Buffat directeur de l'Agence Touristique de l'Ardèche, il faut rester vigilant "c'est vrai qu'avec la crise sanitaire et ce phénomène de reconnexion à la nature, il y a pu y avoir une surpopulation et il faut absolument que ces indicateurs ne se dégradent pas."

Existence d'un tourisme local important

Toujours selon ce sondage, la moitié des participants à l'étude ont prévu au moins un week-end ou des vacances en Ardèche. Le département offre un large choix d'activités en plein air, randonnée, escalade… 90 % des résidents du département se sont déjà rendus dans les gorges de l'Ardèche et ont déjà gravi le Mont Gerbier-de-Jonc. Les habitants apprécient particulièrement leur patrimoine comme la forteresse du 12ème siècle de Crussol, un ardéchois sur deux a déjà pris de la hauteur pour visiter le château.

Pourquoi partir, lorsque notre département regorge de beaux paysages ? Deux tiers des Ardéchois avouent héberger régulièrement leurs parents et amis pendant les vacances. Des amis et des parents qui, selon l'agence de développement touristique de l'Ardèche, reviendront sans doute avec d'autres proches pour participer à l'économie locale.

Le département de l'Ardèche prépare un plan tourisme 2023/2027 qui devra prendre en compte les enjeux environnementaux et l'acceptabilité des résidents ardéchois.