Ardèche : le village de Rochepaule rend hommage à ses maquisards

Alors que la France commémore les 80 ans du Conseil National de la Résistance, Rochepaule inaugure ce dimanche une stèle en mémoire de ses maquisards. Environ 60 combattants du maquis communiste Wodli se sont regroupés sur Rochepaule. Et un autre groupe de maquisards s'est constitué, sous l'égide de Claudius Brunier et Isidor Dan, avec 110 jeunes du village qui ont refusé, les uns après les autres, de partir en Allemagne pour faire leur Service du Travail Obligatoire.

Un maquis communiste et un de réfractaires au STO

Paul Guigon, plus de 99 ans aujourd'hui, seul maquisard survivant, se souvient de son frère aîné Gustave qui, avant lui, a refusé le STO : "il se cachait pas loin. Les gendarmes venaient régulièrement à la maison demander à mon père s'il avait des nouvelles. Il disait "non, non". Mais les gendarmes savaient bien que c'était des mensonges!". Quand est venu son tour, quand il a eu l'âge et a été appelé pour le STO, Paul Guigon est aussi rentré en clandestinité : "on s'est réuni au café de Rochepaule, tous les jeunes de mon âge, pour savoir ce qu'on faisait. Aucun ne partait. On a déchiré la feuille d'appel pour le STO à la mairie et on l'a enterrée dans la neige. C'était en plein hiver."

Ce sont donc 170 hommes environ qui, à partir de Rochepaule, ont mené des actions contre les Allemands en Ardèche et ont donné des coups de main à la Résistance dans la région. Pierre Herz, historien et président de l'association "Rochepaule pour mémoire, mémoire d'avenir" explique qu'ils ont par exemple : "attaqué un dépôt d'essence à Lamastre pour récupérer 2.000 litres d'essence pour la Résistance ; ils ont attaqué un train allemand en gare de Vion, saboté les moteurs d'avions qu'il transportait et récupéré des sacs d'avoine distribués aux agriculteurs de Rochepaule ; ils ont attaqué des convois allemands qui partaient vers Lalouvesc ; ils ont isolé pendant deux jours le hameau de La Chapelle pour récupérer des armes parachutées par les Alliés ; et ils sont 40 à avoir participé à la bataille de Soyons le 26 juin 1944."

Des maquis libres, peu connus et d'idéologies diverses

Pierre Herz a mené 15 ans de recherches pour reconstituer l'histoire de ces maquis, un peu oubliés "parce que c'étaient des maquis libres à l'origine, pas contrôlés par la Résistance ardéchoise. Et d'ailleurs, c'est assez original parce qu'on avait à Rochepaule le militant communiste chevronné Vasco Corsi, chef du maquis Wodli. On avait le Frère des écoles chrétiennes avec Claudius Brunier et le résistant d'origine juive Isidor Dan. Et tous ces gens-là ont été capables de dépasser leur idéologie pour mener des actions ensemble en Ardèche. Ils se réunissaient au pied des trois croix du calvaire de Rochepaule pour mettre au point leurs actions!"

Vasco Corsi est mort, tué lors d'une attaque de la milice à Rochepaule. Claudius Brunier lui a été tué lors de la bataille de Soyons. Deux autres maquisards de Rochepaule sont morts en Ardèche, Robert Imbert et Francis Gomez. D'autres ont été déportés dans les camps de concentration et n'en sont pas revenus.

Pierre Herz a voulu faire ériger cette stèle pour "rendre leur dignité, rendre justice à tous ces hommes". Et cette inauguration touche Paul Guigon : "ça me fait quelque chose. Quand je vois le monument, je vois mes camarades. Cela me fait plaisir de voir qu'ils ne sont pas oubliés. Mais le grand regret que j'ai, c'est que je suis tout seul. C'est ça qui me pèse sur le coeur. On était nombreux. Et je suis tout seul. Et je ne sais pas à qui parler. Parce que les jeunes, ça ne les intéresse guère...comme nous autres quand on nous racontait Verdun. Mais je n'ai pas oublié."

La petite place où est installée la stèle sera baptisée "Espace Paul GUIGON". Depuis cet endroit, on aperçoit le calvaire où se retrouvaient les chefs du maquis pour discuter, et l'ancienne école des Frères qui abritait des réunions secrètes.