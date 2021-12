Ardèche : les salariés de plusieurs grandes surfaces se mobilisent pour demander de meilleurs salaires

Il y aura des perturbations dans plusieurs grandes surface d'Ardèche ce samedi 18 décembre. Suite à un appel national, les salariés sont en grève pour demander de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. Une action qui a lieu le dernier week-end avant Noël, période de forte affluence, pour toucher un maximum de gens.

Ce matin, une cinquantaine de salariés du magasin Auchan de Guilherand-Granges étaient mobilisés, selon les organisateurs.

Les salariés du Auchan de Guilherand-Granges à l'intérieur du magasin - Hubert Margier -CFTC

Une mobilisation a aussi eu lieu au Carrefour Market de Davézieux. Cet après-midi, c'est au tour du magasin Action de Davézieux de se mobiliser.

Les magasins tournent en sous effectif, selon les syndicats, une très grosse pression est mise sur les salariés qui restent : "On est de plus en plus tournés vers une politique de la peur, avec des changements de planning qui mettent les personnes en difficultés, notamment par rapport aux grades d'enfants. Et puis, dans les contrats il y a toujours une clause de mutation dans les 50 km : on a des mamans qui sont isolées, qui peuvent pas se permettre d'aller travailler à 50 km de leur logement. Cette clause est une menace pour les salariés quand ils ne veulent pas se plier aux changements de dernière minute, et il y en a souvent", explique Mélanie Basty, employée chez Action et adhérente à la CGT.

Les salariés d'Action, payés au SMIC, demandent aussi une augmentation des salaires. C'est également le cas de ceux de Carrefour, qui veulent 300 euros de plus sur leurs fiches de paie. Grégory Chanrond Palisse, représentant CGT du personnel au Carrefour de Davézieux, s'oppose aussi à un projet de location-gérance : "Notre employeur serait une personne et non plus Carrefour, et ça nous ferait perdre des primes, on aurait une perte de pouvoir d'achat chez les salariés. Pendant la pandémie, Carrefour a fait les meilleurs chiffres depuis plus de 20 ans pour mieux reverser l'argent aux actionnaires, pas aux salariés."

Les syndicats préviennent d'ores et déjà que de nouvelles actions seront menées s'ils ne sont pas entendus.