Ardèche : pas simple de faire renouveler son passeport

La préfecture de l'Ardèche vous recommande de vous y prendre très à l'avance si vous avez besoin d'obtenir ou de faire renouveler un passeport. Le délai peut aller jusqu'à trois mois. Mais ce n'est pas le seul problème que vous allez rencontrer.

Des mairies absentes du système informatisé de prise de rendez-vous

C'est le premier écueil auquel vous allez être confronté lorsque vous faites votre pré-demande en ligne. A l'issue du questionnaire, le logiciel va vous demander de prendre un rendez-vous en mairie. En Ardèche, 21 mairies délivrent des passeports. Elles sont équipées d'un dispositif de recueil (DR) qui leur permet notamment d'enregistrer vos empreintes. Problème : peu de mairies sont reliées informatiquement au logiciel qui propose des rendez-vous. Résultat : lorsque vous habitez Aubenas, le logiciel vous indique qu'à 20 kilomètres autour de cette ville, il n'y a aucune mairie qui peu refaire votre passeport. Il faut élargir le cercle à 40 kilomètres autour d'Aubenas pour qu'on vous propose le Teil. Tout simplement parce qu'Aubenas qui délivre des passeports n'est pas relié au logiciel. Ca va changer explique le Sous-Préfet de Tournon chargé des titres sécurisés à la préfecture de l'Ardèche.

Jusqu'à près de trois mois avant un rendez-vous dans une mairie

Deux mois et demi : c'est aujourd'hui le délai maximum pour obtenir un rendez-vous dans une mairie. Si vous avez fait votre pré-demande en ligne, ce rendez-vous peut aller assez vite : un quart d'heure. Mais vous n'avez toujours pas votre passeport : il y a ensuite un délai de fabrication du titre qui peut prendre entre quinze et vingt jours. Selon les mairies vous n'avez pas besoin d'un nouveau rendez-vous pour retirer votre passeport.

Un effet post covid ?

Pour la préfecture de l'Ardèche, l'explication réside dans la hausse des demandes de titres sécurisés, carte nationale d'identité et passeport. Depuis la fin de la pandémie de covid, les français recommencent à voyager. Et certains s'aperçoivent que leurs papiers sont périmés. La forte augmentation de la demande allonge les délais même si de plus en plus de mairies s'équipent d'un dispositif de recueil. Il y a 21 mairies équipées en Ardèche : Meysse est une des dernières à avoir acquis le système.