Ardèche : pourquoi Chomérac boycotte le mondial de foot au qatar ?

Alors que le mondial de football débute dans deux mois exactement, au Qatar, de plus en plus de voix s'élèvent pour appeler au boycott. L'ancien footballeur Eric Cantona, un membre fondateur d'un club de supporter des Bleus, mais aussi des ONG de défense de l'environnement et des droits de l'homme. Chomérac commune de trois mille habitants en Ardèche rejoint aussi le mouvement. Et le maire Francois Arsac assume, lui pourtant passionné de football.

"Même si la France est en finale il n'y aura aucune image pas de grand écran"

"Depuis que je suis élu, on a retransmis sur écran géant la finale de l'euro contre le Portugal et bien sur la finale du mondial 2018, c'était d'ailleurs une très belle fête mais là il n'y aura aucun match" et l'élu assure que ses concitoyens soutiennent sa démarche.

Les raisons de ce boycott sont claires : "c'est en raison des conditions dans lesquelles les gens sont allés travailler au Qatar. Je trouve scandaleux que des gens meurent pour construire des stades et que même les dépouilles, on les traite d'une façon totalement incroyable." Mais au delà de ces considérations humaines il y a aussi l'aspect écologique qui ne passe pas auprès du maire : _"_Comment peut on aujourd'hui climatiser des stades immenses alors que même ici en France, on nous demande de faire des efforts sur la consommation d'énergie." Il reprend "on est prêts à les faire ces efforts, mais il y a visiblement deux mondes et le Qatar, manifestement, n'est pas sur la même planète. Donc je trouve ça stupéfiant qu'on puisse nous imposer "cette démonstration" pour le football, même si je suis un passionné de football." Le mondial doit avoir lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022.

