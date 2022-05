Ardèche : sa facture d'énergie augmente de 500%, il dénonce une arnaque

Une facture qui explose et un fournisseur injoignable. Depuis quelques jours, des clients de Mint Energie crient au scandale. Leur facture d'énergie qui comprend l'électricité et le gaz a flambé. Romain vit à Guilherand-Granges en Ardèche : sa facture a augmenté de 500% depuis le mois de mars 2022. En 2019, il a été attiré par la grille tarifaire du fournisseur d'énergie verte Planète OUI. Tout s'est bien passé jusqu'au placement en redressement judiciaire du fournisseur qui lui réclame d'abord la somme de 1887,14 euros pour clôturer le contrat. Ses mésaventures ne s'arrêtent pas là. Mint Energie, basée à Montpellier, reprend le contrat en cours et l'habitant de Guilherand-Granges a la désagréable surprise de voir que ses mensualités pour l'électricité et le gaz passent de 120 euros à 700 euros. " Quand vous recevez ça, vous tombez de votre chaise et vous vous dites que les problèmes vont commencer" explique Romain. "Comment peut-on proposer des mensualités qui représentent la moitié ou le tiers du salaire d'une personne normale ? " s'interroge cet ardéchois.

"Nous avons monté un collectif pour défendre nos droits"

Un collectif s'est monté parce que Romain n'est pas la seule victime de Mint Energie qui modifie les conditions des contrats de ses clients sans leur accord. Sophie, une habitante de Loriol-sur-Drôme a vu elle aussi ses factures exploser ces derniers mois. Elle a tenté de joindre Mint Energie à de multiples reprises. Mail, téléphone, Messenger...Les réponses se font attendre. Le collectif a déjà saisi le médiateur de l'énergie et tente de se faire aider par des associations de consommateurs pour faire respecter les droits des victimes.