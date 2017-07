Ardèche : Saint-Félicien, la capitale de l'Ardéchoise, attend le Tour de France

Après l'Ardéchoise, le Critérium du Dauphiné, Saint-Félicien accueille le Tour de France, ce mardi 18 juillet. Les coureurs de la Grande Boucle vont passer aux alentours de 15h30 dans ce village acquis au cyclisme.

Cette fois, c'est le Tour de France qui passe par le village de Saint-Félicien en Ardèche. Le village ardéchois de 1.100 habitants accueille, ce mardi 18 juillet, la Grande Boucle.

Passage des coureurs vers 15h30

A Saint-Félicien, un hangar du conseil départemental a été décoré pour accueillir un pique-nique géant lors du passage, ce mardi, du Tour de France. © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le coureurs vont passer aux alentours de 15h30 dans ce village acquis au cyclisme. Ce lundi, tous les habitants se préparaient à recevoir la Grande Boucle, à commencer par les commerçants.

Les coureurs vont passer devant la terrasse de Nathalie du Café du Nord : "ça fait plaisir et ça remplit bien les poches". Bien sûr personne n'est capable de dire s'il y aura du monde, ce mardi, mais il y aura au moins Marcelle, une touriste qui vient de la Rochelle :"j'adore le Tour de France, les beaux paysages, les châteaux".

Triplé gagnant cette année pour Saint-Félicien

Après l'Ardéchoise et le Critérium du Dauphiné, Saint-Félicien accueille, cette fois, la Grande Boucle. Une belle année, chargée en cyclisme, pour le petit village ardéchois. Tous les habitants seront au bord de la route ce mardi après-midi pour voir passer le Tour de France.

Si vous devez vous déplacez le 18 juillet, vous allez devoir prévoir où vous allez circuler. Le Tour de France, et la caravane publicitaire auparavant, va emprunter un peu plus de 49 kilomètres de routes départementales en Ardèche et 52 kilomètres dans la Drôme.