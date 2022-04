Ardèche : trois attaques de loups en cinq jours

Un couple d'éleveurs de Gourdon en Ardèche a perdu 28 brebis en cinq jours. Ce mercredi 27 avril, environ 70 personnes, syndicalistes agricoles, éleveurs, élus et représentants de l'Etat se sont réunis en urgence sur cette exploitation.

Ce mercredi 27 avril, au matin, le réveil est une nouvelle fois douloureux pour Paul et Clémence Malleval, éleveurs à Gourdon. Dans la nuit de mardi à mercredi leur troupeau a encore une fois été attaqué. Six brebis sont retrouvées mortes le lendemain matin.

C'est la deuxième attaque en moins d'une semaine. Le 22 avril dernier déjà, leur troupeau était victime du loup. En cinq jours, ils ont perdu 28 brebis et des agneaux, "et je ne vous parle pas de toutes les autres brebis blessées qui boîtent" s'exaspère Paul.

Alors ce mercredi 27 avril, les syndicats de la FDSEA et des J.A ont organisé une rencontre avec le Préfet de l'Ardèche. Environ 70 personnes, syndicalistes, éleveurs, élus et représentants de l'Etat se sont réunis sur l'exploitation de Paul et Clémence Malleval.

Le Préfet de l'Ardèche a écouté la colère des éleveurs qui demandent des indemnisations à la hauteur du préjudice subi et des mesures pour mettre fin à la présence du loup en Ardèche.

Depuis le lundi de Pâques, il y a déjà eu quatre attaques : trois à Gourdon et une Berzème. Pour trois d'entre-elles le loup a été identifié avec certitude comme l'auteur de ces attaques, grâce à des pièges photographiques. On attend encore les résultats d'analyse pour la quatrième attaque.

Tirs de défense : mesure insuffisante

La veille (mardi 26 avril) la Préfecture a autorisé Paul et Clémence à procéder à des tirs de défense. Ces tirs ne peuvent être fait que par des chasseurs ou des personnes avec un permis pour armes de catégorie C. "C'est toute la difficulté de cette mesure, il n'y pas assez de chasseurs disponibles pour surveiller mon troupeau toutes les nuits", explique Paul Malleval.

Les tirs de défense ça sert à rien, il faut des battues avec des lieutenants de louvèterie - Charlie Besson, éleveur à Issamoulenc

Plusieurs agriculteurs ont demandé à ce que des lieutenants de louveterie soient mandatés pour organiser une battue. Impossible pour le Préfet de l'Ardèche car il doit respecter la loi : "il faut faire les choses dans l'ordre. Cela ne peut pas se faire sans savoir les résultats que vont produire les tirs de défense".