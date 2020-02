Ardèche: un clip contre la basilique de Saint-Pierre-de-Colombier

Un chanteur de Burzet sort ce mercredi une chanson et un clip contre le projet de la communauté des missionnaires de Notre Dame. Les travaux d'une église et d'un lieu d'accueil ont commencé dans le village de Saint-Pierre-de-Colombier.

Baptiste Dupré comme d'autres habitants de la vallée de la Bourges ne comprend pas comment on a pu accepter un tel projet. "On", c'est l'Etat ou encore la commune. Les administrations en général puisque tout est en règle. Le chanteur ne fait pas particulièrement allusion au projet dans sa chanson ni à l'Ardèche. Il dénonce plutôt un rouleau compresseur et une impuissance des populations à modifier ce genre de projet. Le clip est plus explicite avec des extraits des manifestations des opposants.

Un projet qui divise la population

Les pelleteuses ont commencé leur travail des deux côtés de la Bourges, la rivière qui traverse le village de Saint-Pierre-de-Colombier. Du côté de la route, un mur de soutènement a été construit qui monte de la rivière. Il permettra de réaliser un espace pour la dépose des pèlerins et le retournement des bus. Deux piliers de béton sont déjà en place. Il y aura une passerelle pour rejoindre la rive gauche. C'est là que s'élèvera l'église et un bâtiment pour accueillir les pèlerins avec un réfectoire et quatre-vingt couchages.

L'église inquiète les opposants. Elle permettra d'accueillir jusqu'à 3.500 fidèles, dix fois plus que l'église du village avec deux flèches de 50 mètres de haut. Disproportionné disent les opposants.

Les travaux ont débuté © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La famille missionnaire de Notre Dame

C'est cet institut de vie consacré catholique qui rassemble religieux et religieuses qui est à l'origine du projet. C'est à Saint-Pierre-de-Colombier que se trouve la maison-mère. Cette institution est d'ailleurs née ici après la seconde guerre mondiale. Ils ont l'habitude d'accueillir des pèlerins et jugent que leurs bâtiments sont aujourd'hui trop petits. D'où ce projet dont le montant atteint près de 18 millions d'euros.

Le maire du village défend le projet

Gérard Fargier défend le projet depuis le début. Pour lui, cet expansion ne peut que servir à la commune notamment en matière de développement économique. Le maire pense que cet afflux de pèlerins peut peut-être permettre de faire vivre un café restaurant dans ce village d'un peu plus de 400 habitants.