Ardèche : 1000 scouts et guides de France rassemblés au Cheylard pour fêter leurs 100 ans d'existence

Un millier de scouts et guides de France de Drôme et d'Ardèche se sont réunis ce lundi 6 juin sur le stade de foot du Cheylard en Ardèche. Après un périple de deux jours, débuté le 4 juin, les scouts de tous âges ont clôturé ce week-end de Pentecôte par une messe célébrée par les évêques des deux départements.

Un événement festif

C'est vers 10h30 ce lundi que la messe de clôture a pu débuter, une fois que les douze équipes de scouts sont arrivées au terme de leur périple de deux jours. Au fond du stade de foot de la ville, sur l'estrade qui surplombe les 1.000 scouts, Monseigneur Jean-Louis Balsa évêque de l'Ardèche, égraine une à une les équipes drômardéchoises présentes. Tous applaudissent lorsque leur nom est prononcé, donnant presque à l'ensemble des airs de concert de rock.

1000 scouts réunis au Cheylard en Ardèche. © Radio France - Erwan Chassin

Une célébration durant laquelle, la musique était très présente grâce à un petit groupe, sur place pour entonner des chants scouts et catholiques. Mais "ce rassemblement n'est pas que religieux" insiste Franck Villain, scout du Cheylard et référent communication de l'événement. "C'est avant tout un temps de rencontres, au contact de la nature. L'idée c'est d'apprendre à vivre en équipe, à gérer des galères. Il y a une véritable démarche de se surpasser. Un moment dont les scouts et guides de France avaient besoin" conclut Franck Villain.

Le scoutisme ne connait pas la crise

C'est leur premier grand rassemblement depuis la crise du covid. Une crise qui a renforcé le scoutisme se réjouit Jean-Charles Dazy, Aumônier territorial des scouts et guides de France de Drôme Ardèche : "les scouts et guides de France ont plutôt bien traversé la crise sanitaire. Nous craignions comme les autres associations d'avoir perdu des effectifs mais en fait c'est le contraire ! Aujourd'hui nous sommes plus de 1250 en Drôme-Ardèche. Nous avons renforcé nos effectifs. Il y a un besoin de vivre des choses ensemble dans la nature. Le scoutisme cela vend du rêve aux jeunes car aujourd'hui ils ne vivent pas forcément dans la nature. Ils ne savent pas faire un feu, se faire manger eux-mêmes. Le scoutisme c'est : être capable de relever des défis, rendre des services et ça marche à n'importe quel âge !"

Monseigneur Jean-Louis Balsa évêque de l'Ardèche rajoute "qu'il y a un vrai besoin de se retrouver ensemble. Et la grande tradition du scoutisme c'est justement des jeunes qui apprennent à ne pas avoir peur et bâtir une société plus juste. Si le scoutisme n'a pas souffert de la crise, c'est parce que ça apprend la vie de manière globale." Les 1000 scouts et guides de France de Drôme et d'Ardèche sont repartis du Cheylard à 15 heures ce lundi.