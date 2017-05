Ardèche : un nouveau centre de formation à la centrale nucléaire de Cruas-Meysse

Un troisième lieu dédié au développement des compétences vient d'ouvrir à la centrale EDF de Cruas-Meysse : « le bâtiment maquettes ». Il permet au personnel de se former et de s’entraîner aux gestes techniques sur du matériel identique à celui de la centrale.

La centrale nucléaire de Cruas-Meysse investit, à nouveau, dans la formation. Un tout nouveau bâtiment a été construit pour développer les compétences des employés. Il a ouvert ses portes le 5 mai dernier.

Un bâtiment de 600 mètres carrés

Ce bâtiment comprend deux parties : une partie est dédiée au bureaux et aux salles classiques pour de la formation théorique. L'autre partie, de 300 mètres carrés, est un immense hall appelé le "hall maquettes". Il permet aux salariés de s'entraîner 24h/24, de jour comme de nuit, à des gestes techniques.

Le "hall maquettes" du nouveau bâtiment de formation de la centrale nucléaire EDF de Cruas-Meysse. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Les salariés s'entraînent sur des pompes, des vannes, des moteurs avant de partir sur de vraies interventions"

"Capteurs, tableaux et cellules électriques, outils, vannes et portions de circuits composent les maquettes" expliquent EDF.

Ces "maquettes", matériel identique à celui des salles de commande, peuvent être achetées aux fournisseurs, à d'autres centrales ou fabriqués à Cruas par du personnel. © Radio France - Mélanie Tournadre

Des "maquettes" et du matériel pédagogique

"Ces maquettes se sont en fait du matériel identique à celui utilisé dans les salles des machines, il permet aux salariés de répéter les gestes et de s'entraîner avant de faire une intervention réelle" explique Christophe Chanut, le directeur de la centrale nucléaire EDF de Cruas-Meysse.

Les "référents métiers" de la centrale forment leurs collègues sur différents box dans ce "bâtiment maquettes". © Radio France - Mélanie Tournadre

Les écrans tactiles et le matériel pédagogique mis à disposition dans ce nouveau bâtiment permettent, en plus des entraînements sur les "maquettes", plus d'efficacité dans les formations.

Dans ce bâtiment, les salariés se forment aux gestes techniques à la sécurité également, avec notamment cette formation sur le port du harnais et du travail en hauteur. © Radio France - Mélanie Tournadre

Reportage au cœur du "bâtiment maquettes" de la centrale EDF de Cruas-Meysse. Copier

Des simulateurs virtuels

Dans ce nouveau bâtiment de formation, des simulateurs virtuels sont mis en place pour apprendre les bons gestes aux salariés. © Radio France - Mélanie Tournadre

Des simulateurs virtuels ont également été mis en place dans ce nouveau bâtiment. Les salariés peuvent être formés virtuellement aux gestes techniques qu'ils devront faire dans la centrale.

Un bâtiment à trois millions d'euros

Ce "bâtiment maquettes" a coûté trois millions d'euros à EDF. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ce nouveau centre de formation a coûté trois millions d'euros à EDF. Toutes les centrales nucléaires devront être équipées de ce genre de bâtiment. "Le but c'est de ne pas perdre d'argent, au contraire d'en gagner, d'éviter les erreurs qui peuvent coûter cher" explique Christophe Chanut. "On sait que ce bâtiment à trois millions d'euros est rentable pour nous et pour notre site où travaille près de 1.300 personnes".

"On fait 180.000 heures de formation par an, c'est primordial"

Reportage au cœur du "bâtiment maquettes" de la centrale EDF de Cruas-Meysse. Copier

La formation est organisée sur ce nouveau site, le "bâtiment maquettes" mais également dans le "bâtiment école" en fonctionnement depuis 2008 et grâce au simulateur de salle de commande mis en service en 2005.