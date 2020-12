Ardèche : un repas de Noël pour faire oublier le Covid-19 à l'Ehpad des Myrtilles

Une bouffée d'air frais pour l'Ehpad des Myrtilles. Les résidents de la maison de retraite de Saint-Pierreville (Ardèche) se sont attablés vendredi pour le traditionnel repas de Noël. Il était très attendu, après une période particulièrement difficile pour l'établissement, durement touché par le Covid-19.

Un moment de joie après l'épidémie

La plupart des pensionnaires n'ont pas pu retrouver leurs familles pour les fêtes à cause des contraintes sanitaires. Ils sont donc nombreux cette année à se réunir autour de la table pour partager ce repas de Noël. "Ça change, c'est plus joyeux. On est ensemble, c'est très important", nous dit Yvette.

La plupart des résidents n'ont pas pu retrouver leurs familles pour les fêtes. © Radio France - Nicolas Joly

Robert s'occupe de choisir la musique pour égayer la salle à manger, décorée par le personnel."Il faut mettre un peu d'animation", affirme-t-il. "Il y a eu des collègues qui sont partis tous les jours. Il y a eu un ou deux décès par jour, du matin au soir." L'Ehpad des Myrtilles a en effet été durement frappé par le Covid-19. Au total, 14 résidents sont décédés durant l'épidémie.

La neige est tombée précisément ce 25 décembre, pour ajouter une touche de magie de Noël. © Radio France - Nicolas Joly

Ce n'est pas forcément la maladie en elle-même qui a emporté les personnes âgées, mais les conséquences de celle-ci, explique le directeur de l'Ehpad Yvan Muschitz : "On a pu constater beaucoup de phénomènes de glissement, c'est à dire qu'on a eu des décès qui n'ont pas été liés au Covid mais qui ont été liés au fait que, ne voyant plus leurs proches très régulièrement, nos résidents se sont laissés mourir."

En attendant que la table soit dressée, Jeannine s’assoit à côté de la baie vitrée. Elle regarde les flocons de neige qui tombent, et chassent le virus de ses pensées. "Maintenant, c'est passé. Il faut penser différemment", déclare-t-elle. "Regardez la neige, c'est la première fois ! C'est nos étrennes !"