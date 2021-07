Ardèche : une convention pour mieux lutter contre les actes de vandalisme sur les installations telecom

L'Etat, les opérateurs de téléphonie et les représentants des forces de l'ordre ont signé cette convention pour une meilleure collaboration face aux auteurs d'actes de délinquance.

La convention a été signée entre les différents opérateurs et les forces de l'ordre.

Comment mieux lutter contre les actes de malveillance sur les réseaux de télécommunication?

Une convention a été signée ce mercredi, en préfecture de l'Ardèche, à Privas, entre l'Etat, les opérateurs de téléphonie et les forces de l'ordre. Il s'agit de la déclinaison locale d'une convention nationale.

Le but est d'instaurer une meilleure collaboration entre ces différents intervenants pour limiter le risque de vandalisme (voire d'attentat), mais aussi de réagir plus efficacement si des dégradations interviennent malgré tout.

Trois axes d'amélioration

Pour le préfet de l'Ardèche, cette convention est basée sur trois points :

Eviter les atteintes aux réseaux : les forces de l'ordre vont notamment proposer des audits de sécurité pour mieux protéger les sites

Réagir le plus vite possible en cas d'acte de vandalisme : les opérateurs s'engagent à prévenir dès que possible policiers ou gendarmes, notamment pour permettre une éventuelle arrestation en flagrant délit

Faciliter l'élucidation des faits : en préservant la scène, le temps que les enquêteurs fassent les prélèvements nécessaires.

De nombreux exemples de détériorations cette année en Drôme Ardèche

Après l'incendie de l'antenne de Rosières dans le Sud Ardèche en mars dernier ou les feux contre un central téléphonique à Crest, et des installations à Pierrelatte et Gigors et Lozeron dans la Drôme en février, les exemples de vandalisme ne manquent pas.

à lire aussi Crest : un incendie dans un local technique d'Orange

Or au moindre acte de malveillance, ce sont plusieurs milliers de clients qui sont privés de téléphone fixe ou mobile et d'internet, pendant parfois de longues semaines.