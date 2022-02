Ardèche : une étude pour la vidéoprotection va être lancée à Rochemaure

Dans les rues du village médiéval de Rochemaure, difficile d'imaginer que l'on puisse s'y sentir en insécurité. Dans le centre historique certains habitants laissent même leur porte d'entrée grande ouverte pour profiter du soleil lumineux du Sud Ardèche. Pourtant en contrebas, aux abords de l'avenue du Teil l'ambiance est tout autre. Le boucher a été cambriolé six fois en huit mois, il a tiré le rideau de fer et a collé sur sa vitrine des autocollants publicitaires d'une société de télésurveillance.

C'est pour tenter de lutter contre ces effractions et incivilités répétées et à la demande de quelques habitants et commerçants que la mairie de Rochemaure a voté, le 7 février 2022 en conseil municipal, une étude sur l'efficacité et l'installation de la vidéoprotection dans la commune. Pour le maire socialiste élu en 2020, il n'était pas question de faire la sourde oreille : "les habitants sont très attachés à la quiétude de vie à Rochemaure et pour la plupart des gens c'est l'argument numéro 1 pour habiter dans le village. Notre équipe est très attachée à la participation citoyenne il fallait donc prendre en compte les inquiétudes des commerçants."

Certains commerçants attendent avec impatience l'arrivée des caméras

Des véhicules rayés, des rétroviseurs cassés et des commerces cambriolés, pour quelques rupismauriens la vidéoprotection est la seule solution pour stopper les malfaiteurs dans cette commune d'un peu plus de 2000 habitants. Corine Autran est boulangère au Fournil du Château à Rochemaure, à plusieurs reprises son commerce a été la cible de vols, alors elle a fini par se doter de caméras avant que la commune n'installe les siennes.

Cette boulangère est lassée et explique "on a des caméras à l'intérieur, donc on voit les cambrioleurs entrer, on les a vus en action. Ils ont cassé la vitre et arraché les volets roulants. S'il y avait eu des caméras extérieures, nous aurions pu voir d'où ils venaient. Il a fallu que nous renforcions les fenêtres et les portes. Et puis, il y a eu une période durant ces derniers mois, c'était catastrophique ! La dernière fois ils ont cambriolé la coiffeuse et le boucher en même temps. Quand on arrive et que tout est cassé et bien on ne peut pas travailler le lendemain. C'est une catastrophe !"

Le maire veut organiser un référendum sur le sujet

Une fois l'étude réalisée, son contenu sera confidentiel, mais le maire tient quand même à relayer à la population le coût qu'un tel dispositif peut représenter avec sa maintenance. En moyenne ce type de caméra vaut 7.600 euros. Dans le village, tous ne sont pas forcément favorables à la vidéoprotection c'est pourquoi Olivier Faure, le maire de Rochemaure compte soumettre au vote la mesure. L'élu rappelle "les ressentis des habitants sont une chose mais une fois que nous avons les informations sur les outils de protection c'est autre chose, car ils n'éviteront pas tous les vols et surtout parce qu'il s'agit là d'utiliser de l'argent public. Lorsque nous mettons de l'argent dans ce sujet-là, nous n'en mettons pas ailleurs."

La mairie participe également à l'élaboration de cette étude et va recenser les besoins au niveau local grâce à un groupe de travail. Ils porteront ensuite à la connaissance des gendarmes les situations pouvant faire grandir un sentiment d'insécurité.