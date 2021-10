Ardèche : une seule des deux maisons d'accueil pour personnes âgées restera ouverte

Il était prévu que les deux maisons d'accueil pour personnes âgées (MAPA) ferment, finalement, seule celle de Vocance sera fermée, celle de Villevocance restera ouverte. La décision a été actée ce jeudi soir par le centre intercommunal de l'action sociale (CIAS) d'Annonay Rhône Agglo, qui les gère. Un compromis trouvé suite à la mobilisation des élus et habitants : ils étaient 200 à manifester devant l'Ehpad la Clairière à Davézieux où se tenait le conseil.

"Les résidents de la Mapa de Vocance qui le souhaitent pourront aller habiter dans la Mapa de Villevocance. Dans un an on fera le bilan, pour voir si ce format fonctionne", explique Simon Plenet, maire d'Annonay et président d'Annonay Rhône Agglo.

"Cette maison ça a été ma renaissance"

La décision avait beaucoup surpris les élus des communes de la vallée de la Vocance et les résidents eux-mêmes "Je ne veux pas partir, j'y suis si bien !" supplie Angèle, 93 ans, au bord des larmes. "Cette maison, ça a été ma renaissance, je serais morte, sinon. Je ne veux pas partir !"

Angèle, résidente de la Mapa de Vocance © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Une incompréhension aussi pour les familles des résidents, qui peuvent ainsi garder leurs aînées à proximité et aller les voir souvent. "Je peux aller voir ma tante dès qu'elle a un problème, je suis présente", confirme Christine. Sa tante Bernadette abonde : "Je suis née, je me suis mariée, j'ai vécu toute ma vie à Vocance. Je ne veux pas partir. Je vais encore dans ma maison même si je n'y vis plus, je vais à la poste, à la boulangerie. Je ne comprends pas."

Selon Annonay Rhône Agglo, le modèle des Mapa n'est plus viable, les personnes âgées restent plus longtemps chez elles, avec aides à domicile et vont ensuite en Ehpad.