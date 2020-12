Ardennes : il perd tout dans l'incendie de sa maison, des inconnus lui donnent vêtements et cadeaux pour Noël

C'est une belle histoire de Noël. Lundi après-midi, une maison a entièrement brûlé au Frety, un village de l'Est des Ardennes. Le bâtiment, une ancienne grange de ferme en bois, a été pratiquement rasé. Le propriétaire, un homme de 44 ans, a tout perdu.

Sa fille, Séverine Deleam, a lancé un appel à la générosité sur les réseaux sociaux pour récupérer des vêtements et des affaires pour son père. En quelques jours, le message a été énormément partagé, elle a reçu un colis de vêtements du Secours populaire et plusieurs dons de bons samaritains : "On en a reçu plus que de besoin", explique-t-elle.

Un grand "merci" adressé aux généreux inconnus

"Une dame a même apporté une boite de chocolats pour Noël, une autre un panier garni pour mon père", raconte, touchée, la jeune femme, qui veut profiter de France Bleu Champagne-Ardenne pour adresser un grand merci à tous ces inconnus qui sont venus déposer ces dons dans la boutique où elle travaille, le fleuriste Au Jardin Secret, situé à Charleville-Mézière et Dom-le-Mesnil.