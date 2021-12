Ardennes : une maman sans-papier, battue par son mari, expulsable parce qu'elle demande le divorce

Une maman gabonaise victime de violences conjugales a reçu une obligation de quitter le territoire français parce qu'elle a quitté son foyer et entamé une procédure de divorce. Ce samedi, RESF08 organise sa première manifestation à Charleville-Mézières pour défendre plusieurs sans-papiers.

À peine lancé dans les Ardennes, le Réseau éducation sans frontières (RESF 08) organise une première manifestation ce samedi à Charleville-Mézières. Ce collectif présent un peu partout en France vient en aide aux élèves étrangers en situation irrégulière. Les manifestants partiront de la direction académique à Charleville-Mézières à 14h et marcheront vers la préfecture pour défendre plusieurs familles touchées par des obligations de quitter le territoire français. Une pétition a été lancée.

RESF 08 défend en ce moment une maman angolaise et ses 4 enfants âgés de 5 à 14 ans à Sedan et plusieurs élèves de Revin. Le collectif accompagne également une Gabonaise, maman de deux enfants, battue par son mari français et menacée d'expulsion parce qu'elle demande le divorce.

De femme battue à sans-papier

En 2018, cette femme qui souhaite garder l'anonymat quitte sa vie d'enseignante au Gabon et se marie à un Français, avec qui elle s'installe dans les Ardennes. "Au début, c'était bien et puis un jour ça a basculé sur des violences conjugales". Jusqu'à ce jour de janvier 2020 où elle passe par la fenêtre, du deuxième étage, parvient à se rattraper : "Quand je pense à tout ce que j'ai vécu, je me dis que c'est Dieu qui a permis que je sois encore là aujourd'hui".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La maman se rend à la gendarmerie où elle dépose plainte. Une plainte qui sera classée sans suite car, malgré les témoins et les traces de coups, l'infraction n'a pas pu être matérialisée : "Naïve comme j'étais, je ne savais pas qu'il fallait que j'aille voir un médecin pour présenter les bleus que j'avais au corps. Ma première idée était de me protéger et de protéger mes enfants".

De femme battue à sans-papier : le témoignage d'une mère-courage Copier

La gendarmerie oriente toutefois la famille dans un centre d'hébergement. Avec une assistante sociale, la maman entame une procédure de divorce et sollicite une ordonnance de protection. 5 mois se sont écoulés depuis l'ultime agression. En foyer, femme et enfants sont désormais à l'abri, hors de portée du mari. La juge des affaires familiales estime qu'il n'y a plus urgence et rejette la demande en juin 2020.

Or c'est ce document que demande maintenant la préfecture à la mère de famille pour renouveler son titre de séjour. Sans cela, selon l'administration, on ne peut pas établir que le couple s'est séparé en raison des violences conjugales. L'autre possibilité, c'était de rester marier : "il fallait que je reste à subir toutes les violences de mon époux et tout allait bien ! J'aurais eu mon titre de séjour... mais, est-ce que la vie humaine est protégée ?"

Fin de droits

Depuis son départ du domicile conjugal, la jeune femme a réussi à reprendre sa vie en main. Elle travaille comme aide à domicile, obtient l'équivalence de ses diplômes gabonais et se fait embaucher comme professeure dans un collège ardennais. Elle quitte le centre d'hébergement et s'installe avec ses enfants dans un appartement. Elle parvient à payer toutes ses factures, tous ses loyers et fait même des dons à des associations.

La perte du visa l'empêche désormais de travailler. En septembre, l'Education nationale n'a pas pu la réaffecter dans son établissement. Fin novembre, on l'a bien rappelée pour assurer des remplacements mais cela lui est impossible d'accepter sans titre de séjour. Elle ne bénéficie désormais d'aucune aide et se retrouve privée de toute ressource.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le 7 octobre, le couperet tombe. Elle se voit notifier une obligation de quitter le territoire français. Elle et ses deux enfants de 7 et 14 ans peuvent être reconduits à la frontière à tout instant. Le document de la préfecture explique qu'il "n'est pas établi que la communauté de vie avait été rompue en raison de violences conjugales puisque la requête déposée en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection a été rejetée par le juge aux affaires familiales".

"Mais est-ce que l'absence de protection signifie absence de violences !?", s'indigne celle qui se retrouve en situation irrégulière. "Ma procédure de divorce est encore en cours et elle est fondée sur l'article 242 du Code Civil, c'est-à-dire sur les violences physiques. Qu'on laisse la juge décider !"

Sous la menace d'une expulsion

Et de penser immédiatement à ses enfants et à ce que représenterait pour eux un départ pour le Gabon. "Moi, aujourd'hui, je ne voudrais pas perturber la scolarité de mes enfants, ni détruire leur moral". Après avoir vécu sous la coupe d'un beau-père violent, puis en centre d'hébergement, après des rendez-vous chez le psychologue, les deux garçons de 7 et 14 ans ont aujourd'hui trouvé un équilibre. Tous deux ont de bons résultats scolaires, des copains. Le plus grand joue au football en club.

Aujourd'hui mes enfants sont beaucoup plus intégrés ici qu'au Gabon,. Avec tout ce qu'on a vécu, ils ont créé un nouveau monde

Au-delà de la situation de sa famille, cette mère-courage pense aussi aux femmes dans la même situation qu'elle. Elle en connaît. Elle en a croisé au centre d'hébergement, parle de cette femme battue qui est retournée vivre auprès de son conjoint violent quand la préfecture lui a annoncé qu'elle ne pourrait pas renouveler son titre de séjour puisque la vie commune était rompue.

Peut-être faut-il attendre qu'elle décède pour se rendre compte qu'elle était victime de violences ! C'est ça la preuve qu'ils veulent ?

Privée de travail, privée de ressources, privée du droit de vivre en France, on ne lui retirera ni sa détermination, ni sa parole. Si elle s'exprime sur sa situation douloureuse, c'est pour interpeller les femmes dans le même cas, coincées entre les coups de leur mari et le risque de perdre leur visa. "Je veux leur dire de se lever, de se battre, de ne pas avoir peur. Il faut en parler. C'est vrai que la menace du titre de séjour est là, mais n'attendez pas de mourir".