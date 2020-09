Ardennes : une rampe en Lego pour améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite

La délégation APF France handicap des Ardennes se lance dans la construction de rampes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité réduite construites... en Lego. Un prototype a été réalisé et l'association lance un appel aux dons de briques.

"Les Lego ça parle à tout le monde", souligne d'emblée Emmanuelle Pascal, salariée de la délégation APF France Handicap des Ardennes qui présente ce mercredi 30 septembre son projet de rampes d'accès pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite construites en Lego -baptisé "Rampego"-. Une petite marche en petites briques qui peut changer la vie par exemple à l'entrée d'un magasin, quand on sait que 9 personnes sur 10 éprouvent des difficultés d’accessibilité lors de leurs déplacements malgré une loi qui date de 2005 sur l'accessibilité des établissements recevant du public.

Des points de collecte de Lego à Charleville et Reims

"On imagine construire plusieurs rampes donc on lance dès aujourd'hui un appel aux dons au grand public, tout le monde a sûrement des Lego qui traînent dans le grenier !...", explique Emmanuelle Pascal, chargée de développement de la délégation APF France Handicap des Ardennes. Des points de collecte sont mis en place dans les locaux de l'association à Charleville-Mézières et Reims, et d'autres points de collecte pourraient être mis en place. "On peut faire des rampes sur mesure pour les établissements qui le souhaitent, partout où il y a des marches, c'est utile pour un magasin, une boulangerie, une pharmacie, ou une mairie et c'est esthétique aussi parce qu'on peut faire un dessin et un logo".

Un peu plus de 1.500 Lego pour le prototype

Et l'expert en Lego c'est Emmanuel Trusardi, un adhérent de l'association âgé de 60 ans. Il s'est inspiré d'un modèle déjà réalisé en Allemagne pour faire un prototype de rampe, avec un peu plus de 1500 Lego de toutes les couleurs. "C'est une rampe en forme d'escalier, on a réalisé la surface de la rampe, puis une couche de Lego, et 4 couches au total", explique le concepteur.Le résultat c'est une petite marche de 4 cm de hauteur, avec une pente à 11 degrés, qui peut faciliter bien des accès à un fauteuil roulant.

Au total : 15 h de travail pour Emmanuel Trusardi, lui même diminué par un handicap -une maladie dégénérative- et qui ne travaille plus depuis 20 ans : "j'ai le temps ! je peux en faire des quantités phénoménales et ça me permet de travailler ma dextérité".